Un choque múltiple en la AP-9 con cinco vehículos implicados deja varios heridos

Un accidente con cinco vehículos implicados en la salida de A Coruña por la autopista AP-9 ha causado retenciones y tráfico muy lento hoy en la salida de la ciudad. Este choque múltiple ha ocurrido en el kilómetro 6,500 --a la altura de O Burgo-- y ha dejado varios heridos y un importante atasco durante una hora y media en la salida de la ciudad.

Uno de los vehículos implicados ha quedado volcado sobre la calzada, lo que ha obligado a cortar un tramo de la autopista a la altura de la estación de servicio de O Burgo. Cinco patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han acudido al lugar del accidente y han regulado la circulación en sentido Santiago-Vigo desviando a los conductores por el área de servicio de O Burgo para sortear así el tramo cortado por el accidente mientras no fueron retirados los vehículos.

Tráfico confirma que alrededor de las 10.30 horas la circulación se ha restablecido.

