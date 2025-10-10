El anticiclón mantiene el tiempo primaveral en Galicia durante el fin de semana: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

El otoño se resiste a llegar a Galicia. La presencia de un potente anticiclón centrado en las Islas Británicas mantiene el tiempo estable y seco sobre el noroeste peninsular. Según Meteogalicia, la situación se prolongará durante todo el fin de semana e incluso en los primeros días de la próxima semana, garantizando cielos despejados y temperaturas más propias de la primavera.

Durante los últimos días ya se notaba la recuperación térmica tras el paso de una masa de aire frío en altura, y la tendencia confirma ahora un nuevo episodio de calor suave, con el llamado “abrazo anticiclónico” manteniendo la estabilidad atmosférica.

Viernes: sol y más calor, con nieblas matinales en el interior

Este viernes Galicia queda de lleno bajo a influencia del anticiclón. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con bancos de niebla matinales en el interior, especialmente en las comarcas de Lugo y del interior de Ourense.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso este viernes, alcanzando valores elevados para mediados de octubre. Ourense llegará a los 28 grados, Vigo y Pontevedra a los 27, mientras que Santiago y A Coruña se quedarán entre los 22 y 24 grados.

El viento soplará del noreste, en general flojo, con intervalos moderados y rachas fuertes entre Bares y A Costa da Morte.

Sábado: riesgo de tormentas en la mitad sur

El sábado no se prevén grandes cambios. Galicia continuará bajo la influencia del anticiclón, aunque con algo de aire frío en altura sobre la Península Ibérica. Esa combinación dejará cielos despejados en buena parte de la comunidad, con nubes de evolución por la tarde en la mitad sur, que podrían derivar en chubascos localmente tormentosos en Ourense.

Las máximas seguirán en ascenso, con 30 grados previstos en Ourense, 27 en Vigo y Pontevedra, y 25-26 grados en Santiago y Lugo. Las mínimas apenas variarán, manteniendo amaneceres frescos, con valores entre 10 y 14 grados.

El viento soplará flojo de este-noreste, con rachas moderadas en el litoral norte y especialmente intensos por la mañana en Bares.

El bloqueo del anticiclón mantendrá este fin de semana el tiempo seco y las temperaturas máximas elevadas para la época en Santiago / Antonio Hernández

Domingo: tiempo primaveral y pocas nubes

La jornada dominical repetirá el mismo patrón: cielos despejados o poco nubosos en casi toda Galicia, con algunos bancos de niebla en el interior a primera hora y nubes de estancamiento en A Mariña.

Durante la tarde podrían registrarse tormentas aisladas en la mitad sur, pero en general el ambiente será seco y soleado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos: Ourense y el sur de Pontevedra volverán a superar los 26-27 grados, mientras que A Coruña y Ferrol se quedarán alrededor de los 24.

Los vientos serán flojos del este-noreste, moderados en el litoral norte.

Lunes y martes: continuidad del buen tiempo

Para comienzos de la próxima semana, Meteogalicia avanza que el anticiclón seguirá marcando la pauta. El lunes aún podría haber algo de inestabilidad en el interior, con tormentas ocasionales por la tarde, pero a partir del martes se recuperará la plena estabilidad.

Las mañanas serán frías y con nieblas densas en el interior, pero las tardes volverán a ser muy soleadas y cálidas, con valores claramente por encima de la media climatológica para esta altura del año.

Entonces… ¿cándo vuelven las lluvias?

Por lo de ahora, no hay lluvias a la vista. Todo apunta a que el tiempo seco y anticiclónico se prolongará, por lo menos, hasta mediados de la próxima semana, cuando podría producirse un cambio de patrón atmosférico. Pero, de momento, Galicia sigue viviendo un octubre de sol y temperatura primaverales.