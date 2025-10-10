Continúa hospitalizado el brigadista herido en los incendios de Ourense y son dados de alta los tres de Barreiros
El joven de 18 años permanece ingresado con pronóstico grave en el CHUAC, aunque evoluciona favorablemente
Tres brigadistas heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta médica. Según han informado fuentes sanitarias, han abandonado el centro dos bomberos de 24 años y uno de 25, que sufrieron quemaduras de segundo grado con diferentes afectaciones de entre el 10 y el 25% de su cuerpo. Así, ya han sido dados de alta los cinco hombres afectados en Barreiros.
Mientras, permanece ingresado con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) el efectivo accidentado en los fuegos de Ourense. Con todo, el joven brigadista de 18 años evoluciona favorablemente.
El último parte médico detalla que este efectivo sufrió quemaduras de tercer grado con una afectación en el 40% del cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo.
