En Directo
Javier Moll, en el 25 aniversario de LA OPINIÓN: "La verdad es un compromiso innegociable"
El periódico de Prensa Ibérica ha celebrado este jueves sus 25 años con una muestra de las portadas más destacadas de su historia y un evento en Palexco que ha reunido a autoridades y sociedad civil
RAC
El periódico celebra su primer cuarto de siglo de actividad informativa con una exposición en la explanada de la Dársena de la Marina que recoge una selección de portadas con algunos de los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos durante estos años. A la inauguración, siguió un acto en el auditorio de Palexco al que acudieron representantes de toda la sociedad política, económica y civil coruñesa y gallega
