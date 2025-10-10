Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier Moll, en el 25 aniversario de LA OPINIÓN: "La verdad es un compromiso innegociable"

El periódico de Prensa Ibérica ha celebrado este jueves sus 25 años con una muestra de las portadas más destacadas de su historia y un evento en Palexco que ha reunido a autoridades y sociedad civil

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, durante su discurso en el acto por los 25 años de LA OPINIÓN A CORUÑA

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, durante su discurso en el acto por los 25 años de LA OPINIÓN A CORUÑA / LOC

RAC

El periódico celebra su primer cuarto de siglo de actividad informativa con una exposición en la explanada de la Dársena de la Marina que recoge una selección de portadas con algunos de los acontecimientos de mayor relevancia ocurridos durante estos años. A la inauguración, siguió un acto en el auditorio de Palexco al que acudieron representantes de toda la sociedad política, económica y civil coruñesa y gallega

Un choque múltiple en la AP-9 con cinco vehículos implicados deja varios heridos

El anticiclón mantiene el tiempo primaveral en Galicia durante el fin de semana: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

LA OPINIÓN celebra 25 años de “periodismo valiente y riguroso” al servicio de la Gran Coruña

Así te hemos contado la gala del 25 aniversario de LA OPINIÓN A CORUÑA

Un tesoro de todos y para todos los gallegos

«Onde se ensina portugués o alumnado reforza o galego»: cómo el 'boom' del portugués ayuda al gallego

Galicia ronda ya los 1.000 casos de Covid-19 y gripe este otoño

Una reproducción del incendio de Pantón del mes pasado obliga a cortar la línea de tren Ourense-Monforte

