LA OPINIÓN celebra 25 años de “periodismo valiente y riguroso” al servicio de la Gran Coruña

Bajo las primeras luces del puerto y con la voz de la gallega Sabela envolviendo el ambiente, LA OPINIÓN celebró sus 25 años de vida. Un cuarto de siglo después de su nacimiento, el diario reafirmó este jueves su compromiso con la verdad, la independencia y la defensa de los intereses coruñeses, en un acto en Palexco ante representantes de las instituciones, empresas y tejido social de A Coruña y su área metropolitana.

La periodista Susana López Carbia condujo un acto en el que se mezclaron emoción y memoria, con la proyección del vídeo La Opinión, 25 años contigo, que resumió la trayectoria del periódico. El acto fue, sobre todo, una declaración de principios del diario: el periodismo sigue siendo necesario.

Abrió el evento Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, al que pertenecen en Galicia LA OPINIÓN, El Correo Gallego y Faro de Vigo, y que acudió al acto junto a la vicepresidenta del grupo editorial, Arantza Sarasola. El editor reivindicó el papel de LA OPINIÓN como motor de pluralismo y espejo de una ciudad que ha sabido transformarse. Recordó que el periódico nació el 4 de octubre de 2000 “con la convicción de que A Coruña merecía una voz propia, cercana e independiente”, y que su llegada supuso “un soplo de aire fresco en el pulso periodístico de la actualidad coruñesa”.

Moll subrayó que “la verdad es un compromiso innegociable” y que informar puede incomodar, pero “siempre fortalece a la sociedad”. La cabecera, dijo, ha mantenido “un discurso propio basado en la defensa de los intereses de A Coruña y su área metropolitana”, incluso cuando eso implicó alzar la voz frente a discursos complacientes. También evocó el periodismo “valiente y riguroso que no se ha plegado ante nadie.

Mirando al futuro, celebró la madurez del periódico en un momento decisivo para la ciudad: “Se está diseñando la Coruña de los próximos 50 años, y LA OPINIÓN quiere acompañar esta transformación velando por el interés de los vecinos”. También aludió a la revolución tecnológica y a la adaptación del medio sin perder “el rigor y las esencias del periodismo clásico” y “su apuesta por las noticias de proximidad”.

Moll quiso reconocer la labor del equipo y la confianza de los lectores: “Más que 25 años de historia, celebramos un vínculo profundo con la gente de A Coruña. Este aniversario pertenece a quienes leen el periódico y lo sienten como suyo”.

El director del diario, Daniel Domínguez, tomó el relevo con un discurso que mezcló memoria y proyección. Recordó sus primeros pasos como joven periodista que soñaba con entrar en aquel nuevo medio que nacía en el polígono de Pocomaco. “LA OPINIÓN traía aire fresco, una ventana abierta llena de vitalismo y una visión más plural de lo que era A Coruña”, rememoró.

Veinticinco años después, “nuestro ADN se mantiene: la apuesta por la información hiperlocal, siguiendo los principios de nuestros editores, Javier Moll y Arantza Sarasola”. Desde los barrios de Os Mallos y Labañou hasta los concellos del área metropolitana, el director defendió un periodismo que mira de cerca para entender lo global.

Domínguez abordó los retos del presente: “La hiperconexión digital ha cambiado para siempre la forma de consumir noticias, y pronto lo hará también la inteligencia artificial”. Concluyó con dos agradecimientos —a Javier Moll y a Arantza Sarasola por su confianza y al equipo del periódico por su entrega diaria— y una promesa: “Ofrecer lo mejor de todos nosotros para que la Gran Coruña encuentre en nuestras páginas y en nuestra web una ventana abierta a la realidad que la rodea”.

El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, recordó la solidez de Prensa Ibérica y su apuesta por Galicia: “Un grupo presente en todo el territorio, que pone el foco en la proximidad y en la confianza con el lector”.

Compartió una anécdota personal: “Cuando asumí la presidencia de la Diputación en 2011, la ahora subdirectora Ana Rodríguez tituló la información con esta frase: ‘De joven promesa a apuesta segura’. Eso es también lo que habéis hecho vosotros: pasar de ser una promesa a ser una apuesta segura para los coruñeses”.

Por último, felicitó al periódico “por mantener siempre los ideales de un periodismo valiente, libre y veraz” y defendió el papel de la prensa como “luz frente a la desinformación y herramienta de libertad”.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que “un aniversario é sempre un convite á reflexión”. Recordó que o xornal “naceu no ano 2000 coa vontade de ser un xornal crítico e progresista”, testigo de la transformación de una ciudad “que non deixa de mirar ao futuro”.

Rey subrayó que medios como LA OPINIÓN son “moito máis que un testemuño do que sucede: son un servizo público que contribúe a construír unha Coruña máis informada, crítica e participativa”. Reivindicó el papel del periodismo riguroso “en un momento en el que la desinformación se desparrama con rapidez” y concluyó con un mensaje de agradecimiento: “Enhorabuena por estos 25 años de información libre, rigurosa y comprometida con A Coruña.”

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al diario por “25 anos informando dende aquí, con rigor, con paixón e cunha aposta clara pola información local”. Recordó que el periodismo de proximidad “require constancia, proximidade e tamén valentía” y destacó el papel de Prensa Ibérica “á hora de apostar pola información local nun momento no que moitos grupos se afastan do territorio”.

Recordó que el periódico nació con una columna vertebral de valores como “a solvencia, a aposta pola liberdade ou facer país”. “É de agradecer a aposta de Prensa Ibérica pola Coruña e a súa área metropolitana”, apuntó. También agradeció el trabajo de todas las personas que hicieron posible el proyecto en estos 25 años y deseó una larga vida al diario: “Mentres haxa alguén interesado en saber o que pasa na súa vila ou cidade, fará falta alguén que llo conte con honestidade e compromiso”.

La misma misión que hace 25 años

Veinticinco años después, LA OPINIÓN sigue fiel a la misión que le dio origen: ejercer un periodismo independiente, de servicio público y con arraigo en su territorio.

En un ecosistema mediático en continua transformación, la cabecera reafirma su apuesta por una información veraz y cercana, convencida de que la fortaleza de una sociedad democrática también se mide por la calidad de sus medios.

El aniversario no fue solo una celebración del pasado, sino una declaración de futuro: el compromiso de seguir contando A Coruña con rigor, sensibilidad y la misma pasión con la que aquel nublado miércoles 4 de octubre del año 2000 salió nuestro primer número.