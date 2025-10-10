Rueda presume en Argentina de ‘Galicia calidade’

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó ayer en Buenos Aires la fortaleza y la vigencia de los lazos que unen Galicia y Argentina en el acto de celebración del Día de la Hispanidad, que tuvo lugar en la Embajada de España en el país austral, en el que Galicia participó como comunidad invitada de honor. «España es un gran país porque se compone de muchas identidades diferentes que confluyen en una identidad nacional», señaló Rueda en su intervención.

Acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; del secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, el presidente gallego tuvo palabras de reconocimiento para los miles de gallegos y descendientes que a lo largo de muchas generaciones conservaron y transmitieron la lengua, la cultura y la identidad de Galicia. Ese vínculo histórico, aseguró, se fortaleció con el paso del tiempo hasta hacer de Galicia, dijo, una tierra que invita a regresar.

Carta de presentación ante el mundo

Reivindicó, además, la importancia del mensaje que transmite la marca ‘Galicia calidade’, que definió como una carta de presentación ante el mundo. «Es una muestra al mundo de esa Galicia potente, moderna, que se renovó, que tiene empresas de referencia a nivel mundial, que todos los días está en muchísimas partes del mundo levantando nuestra bandera y sabiendo que formamos parte de un gran país», afirmó.

Rueda, en el acto de celebración del Día de la Hispanidad, en la Embajada de España en Argentina / CEDIDA

En su intervención, Rueda también destacó la Estrategia Galicia Retorna, con medidas de apoyo al empleo, la formación, el emprendimiento y el acceso a la vivienda. En su primera edición, entre 2018 y 2022, el programa facilitó el regreso a la comunidad de más de 28.000 personas. El objetivo de la Xunta, según explicó, es que otras 30.000 puedan retornar antes de 2026.