Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TVE retransmitirá os partidos da Selección Española en galego por primeira vez: así tes que facer para escoitalo

Carlos Jiménez, Enrique Morales e Manel Fernández Anidós levarán a narración

Adestramento esta semana da Selección Española

Adestramento esta semana da Selección Española / Rodrigo Jiménez / EFE

RAC

Os espectadores galegos poderán seguir na súa lingua os partidos decisivos de clasificación da selección española para o próximo Mundial de 2026. Desta maneira, os futboleiros poderán elixir entre a retransmisión en castelán liderada polo tamén galego David Figueira con Chapi Ferrer nos comentarios técnicos ou unha con comentarios en galego.

Para a narración en lingua galega os escollidos son Carlos Jiménez, narrador habitual de grandes eventos para Radio Nacional de España; Enrique Morales, xornalista de deportes de RTVE en Vigo, e Manel Fernández Anidos, ex-futbolista internacional que xogou no Celta e no Racing de Ferrol, quen tamén debutou na selección sub-21.

Para poder escoitar os comentarios en galego será preciso escoller a segunda pista de audio dos televisores á hora do partido.

Os primeiros partidos que se ofrecerán na lingua de Galicia serán o España-Xeorxiadeste sábado 11 ás 20.45 horas no Martínez Valero de Elxe e o España-Bulgaria do próximo martes 14 á mesma hora en Valladolid.

Ademais, segundo informa o ente, poderase facer o mesmo en catalán tras o arranque de La2 Cat, a canle que emitirá en lingua catalá para Cataluña, que comeza as emisións este luns 13.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El anticiclón bloquea las borrascas y prolonga el veranillo en Galicia: así será el tiempo esta semana
  2. San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
  3. El BNG 'desbloquea' tramitar la transferencia de la AP-9 y presiona al Gobierno con su voto a la Ley de Movilidad
  4. La 'foto de la vergüenza': dos concejales de Narón con Laureano Oubiña en la Feira da Mel
  5. De Filipinas a Teixeiro para enseñar inglés: llegan los nuevos auxiliares de idiomas a las aulas gallegas
  6. Permanece en la UCI en estado grave una mujer embestida por un buey en el desfile de ganado de San Froilán
  7. La luna llena más próxima del año resplandece en el cielo despejado de Galicia
  8. Alerta ecológica en Ons: el ave símbolo de las Illas Atlánticas, al borde de la extinción

Investigan a un empresario de Lugo por un supuesto soborno al ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial

Investigan a un empresario de Lugo por un supuesto soborno al ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial

TVE retransmitirá os partidos da Selección Española en galego por primeira vez: así tes que facer para escoitalo

TVE retransmitirá os partidos da Selección Española en galego por primeira vez: así tes que facer para escoitalo

Un choque múltiple en la AP-9 con cinco vehículos implicados deja varios heridos

Un choque múltiple en la AP-9 con cinco vehículos implicados deja varios heridos

Continúa hospitalizado el brigadista herido en los incendios de Ourense y son dados de alta los tres de Barreiros

Continúa hospitalizado el brigadista herido en los incendios de Ourense y son dados de alta los tres de Barreiros

El anticiclón mantiene el tiempo primaveral en Galicia durante el fin de semana: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

El anticiclón mantiene el tiempo primaveral en Galicia durante el fin de semana: ¿Cuándo vuelven las lluvias?

LA OPINIÓN celebra 25 años de “periodismo valiente y riguroso” al servicio de la Gran Coruña

LA OPINIÓN celebra 25 años de “periodismo valiente y riguroso” al servicio de la Gran Coruña

Así te hemos contado la gala del 25 aniversario de LA OPINIÓN A CORUÑA

Así te hemos contado la gala del 25 aniversario de LA OPINIÓN A CORUÑA

Un tesoro de todos y para todos los gallegos

Un tesoro de todos y para todos los gallegos
Tracking Pixel Contents