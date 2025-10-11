Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis personas, hospitalizadas en Lugo tras intoxicarse con detergente en una pulpería

Los afectados consumieron un café contaminado durante las fiestas de San Froilán y permanecen en observación desde el viernes

Un pulpeiro prepara una tapa (imagen de archivo)

Un pulpeiro prepara una tapa (imagen de archivo) / L.C.

R. V.

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.

Los hechos, tal y como ha confirmado Europa Press, sucedieron el viernes por la noche en una pulpería de la Ronda das Fontiñas.

Las seis personas afectadas fueron trasladadas al HULA, donde permanecen en observación mientras se les realizan distintas pruebas médicas para determinar el grado de afección.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade han avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria.

