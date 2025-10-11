De sol a sol a los mandos de una cosechadora de un millón de euros: "É a miña oficina"

Una cosechadora y tres tractores de grandes dimensiones llegan a media mañana a una finca de Gándara (Zas) con cinco hectáreas de maíz, pertenecientes a un cebadero situado a unos diez kilómetros del lugar. La maquinaria va rotulada con Indesa Galicia, empresa referente de servicios agrícolas. Desde su base de A Pereira (Santa Comba) cosecha unas 2.000 hectáreas de maíz en las comarcas lácteas de Xallas, A Barcala, Soneira y Costa da Morte.

Empezó la campaña el 5 de septiembre y confía en terminarla la semana que viene, tras más de un mes de jornadas maratonianas del amanecer hasta la madrugada, trabajando incluso de noche con grandes focos. El maíz tiene su momento. Es ese y no vale otro.

Al frente de Indesa está Marcial Pais, o Marcial da Pereira, como todos le conocen, junto a diez empleados. Él mismo guía la cosechadora Claas 980, donde en las últimas semanas pasa bastante más tiempo que en su casa. "É a miña oficina", bromea al volante.

Y no una oficina cualquiera. Una que se mueve y que vale alrededor de un millón de euros. "Son 700.000 a máquina e uns 300.000 os cabezais", explica, un desembolso impresionante para una máquina que se usa poco más de un mes y se aparca hasta que toque segar la hierba en primavera. "Pero o maíz é a base da empresa porque tamén o é para a alimentación nas granxas", explica.

Con estos costes de la maquinaria, hasta parece barata la tarifa de 400 euros a la hora de trabajo que cobra, a la que hay que sumarle 90 de cada uno de los tres tractores Fendt que transportan el picadillo para el silo a la granja. Echando cuentas, por la finca de Zas desfilan arriba y abajo cosechando máiz más de millón y medio de euros.

La cosechadora siega doce surcos a la vez y pulveriza —con menos de un milímetro de espesor— una hectárea de maíz en unos 40 o 45 minutos. A bordo, tecnología punta, pantallas por todos lados, radio, aire y hasta nevera. Mejor que muchas oficinas... y con vistas al campo.

La sequía merma la producción

Galicia lidera desde hace años la producción de maíz forrajero en España, una realidad pareja a su liderazgo lácteo, ya que este vegetal constituye hoy la base de alimentación de las vacas en las granjas. Sin embargo, este año tendrán que exprimir más que nunca la cosecha ya que las olas de calor del verano y la ausencia de lluvia mermarán la producción alrededor de un 30%. Aunque cada comarca es un mundo, en un cálculo global se perdería alrededor de un millón de toneladas de picadillo de maíz para silo.

Los últimos datos oficiales completos, de 2023, apuntan a una plantación de 72.815 hectáreas en la comunidad, cifra que no para de crece y cuya proyección estaría hoy ya más cerca de las 80.000. En un año normal, cada hectárea genera unas 50 toneladas de maíz —60 en uno excepcional—, pero este año en muchos puntos andará más cerca de las 30. En las peores fincas "andarán por las 25" mientras que en zonas donde el cultivo aguantó mejor el verano se moverán en las 40 toneladas/hectárea.

Es el caso de buena parte de Xallas, A Barcala o la Terra de Soneira, donde el clima afectó, pero menos por ejemplo que en la Terra Chá o A Mariña. "É un ano de pouco millo, andaremos polas 40 toneladas por hectárea", explica Marcial Pais, de Indesa Galicia, mientras apura sus últimos días de campaña en Zas.

Desde Lugo, Juanjo Fraga y Os Irmandiños se mueven en algo más de 30 toneladas por hectárea. "Non é tanto o descenso de volumen como de peso, porque a planta quedou menos frondosa, non desenvolveu tanto a folla, o vexetal en xeral", explica. Una situación aplicable a Terra Chá, Ordes, O Deza y las principales comarcas productoras.

Entre las pérdidas por la sequía y los daños del jabalí, algunas explotaciones tendrán que incrementar su gasto para complementar la alimentación, mientras que otros confían en aguantar, gracias en parte al silo sobrante de otros años.

La única parte positiva de este verano permanente en el que se instaló Galicia desde junio es que las fincas están secas y aptas para sembrar hierba e iniciar un nuevo ciclo agrícola, a la espera de la lluvia.

Hectáreas de maíz por comarca (IGE 2023) Terra Chá9.706 Ordes9.405 Xallas7.445 Bergantiños5.800 Arzúa4.867 O Deza4.485 Fisterra3.500 Santiago3.169 Betanzos3.036 A Barcala2.251 Terra de Soneira1.592 Meira1.394 Chantada1.228 A Ulloa1.081 Terra de Melide1.003

Un cultivo vital que inyecta 112 millones en el rural

El maíz es un cultivo vital para la economía del rural en Galicia, ya que su ciclo completo, desde la preparación de la tierra al sembrado, fumigado, recogida y ensilado, se va a unos 1.500 euros de coste medio por hectárea. En Galicia, donde se cultivan esas 75.000-80.000 hectáreas, supone un movimiento de 112 millones de euros alrededor de esta de actividad.