El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado este domingo que "en pocos meses" la autovía Lugo-Santiago estará "plenamente operativa", en este sentido, se ha mostrado "absolutamente confiado" de que próximamente se terminará el último tramo de esta vía.

En una entrevista en Radio Galega recogida por Europa Press, el delegado ha reconocido la "complejidad técnica" del último tramo, el que une Melide y Arzúa, y ha señalado que tener esta obra finalizada "es una vieja aspiración". "Por fin estamos viendo, después de muchos años, la luz al final del túnel", ha destacado. "Estoy absolutamente convencido que en pocos meses tendremos esta autovía plenamente operativa, porque solo queda el tramo Arzúa-Melida o Melide-Arzúa, por lo tanto, prácticamente nada", ha señalado.

Obras de ampliación de la A-54, en Arzúa / Jesús Prieto

Transferencia de la AP-9

Consultado también sobre la posible transferencia de la AP-9 a Galicia, Pedro Blanco ha insistido en que la clave de este debate no está en la transferencia, sino en el coste que esto tendría para los usuarios. "La discusión transferencia si o no es importante, pero tan importante es si la transferencia lleva consigo la gratuidad. Esa pregunta se le hizo a la conselleira del Partido Popular y lo que ella planteaba era que esa era otra discusión", ha recordado.

Asimismo, ha insistido en que hay autovías cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia "y en las que ni siquiera se aplica un solo descuento". En este contexto, ha asegurado que la intención del Gobierno central siempre ha sido "aligerar el coste que tenía esa vía de comunicación absolutamente esencial para Galicia". "Fue este Gobierno el que puso encima de la mesa esos primeros descuentos, unos descuentos que, a día de hoy, están llegando al 75% para los usuarios recurrentes", ha defendido.