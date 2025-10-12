Galicia, atrapada bajo un bloqueo anticiclónico que altera el tiempo habitual en octubre

Galicia encadenará una nueva semana de tiempo seco y estable por la presencia de un potente anticiclón sobre el Reino Unido, que está creando un bloqueo atmosférico en el Atlántico norte. Esta situación impide la entrada de las borrascas habituales en esta época del año y explica la ausencia de precipitaciones en la comunidad, mientras las tormentas se concentran en el Mediterráneo.

Tal y como explica la AEMET, lo que sucede es que las altas presiones actúan como una barrera, desviando hacia el sur el paso normal de los frentes atlánticos. Así, lo que es más habitual —que Galicia reciba las primeras lluvias de las borrascas otoñales— invierte su orden natural: el aire frío en altura viaja por el sur peninsular y puede finalizar formando Danas, como la recientemente nombrada “Alice”. Mientras tanto, el noroeste queda bajo la influencia de una dorsal anticiclónica, una masa de aire cálido y seco que desciende y estabiliza la atmósfera.

Semana de sol y temperaturas suaves en Galicia

Este bloqueo se mantendrá prácticamente sin cambios durante buena parte de la semana. El lunes será una jornada de cielos muy abiertos en la mitad oeste y con nubes de evolución en el interior y en el sur, donde podrán registrarse tormentas localmente fuertes por la tarde. En A Mariña lucirán nubes de estancamiento y nieblas costeras ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, con máximas próximas a los 27 grados en Santiago, Pontevedra y Vigo, y hasta 32 grados en Ourense.

El tiempo se mantendrá este lunes en Galicia seco y soleado, con la posibilidad de tormentas en el sur de la comunidad / Antonio Hernández

El martes se repetirá el mismo patrón: nieblas y nubes bajas la primeras horas en comarcas del interior, que se irán disipando con el avance del día. Por la tarde podrán desarrollarse nuevas tormentas en las zonas altas, especialmente en Ourense y Lugo. Las temperaturas seguirán sin cambios, aunque ligeramente más frescas en la mitad oeste, con valores alrededor de los 25 grados en las Rías Baixas.

El miércoles continuará bajo el mismo dominio de las altas presiones, con cielos despejados y nubes altas dispersas. Por la tarde podrán repetirse algunos chubascos tormentosos en el sur del país. Las mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán un par de grados, quedando entre los 24 y los 28 en la mayor parte de las ciudades.

Hacia el fin de semana, más inestabilidad

De cara al jueves y viernes, Meteogalicia prevé que el anticiclón siga presente pero con signos de debilitamento progresivo, lo que podría abrir la puerta a una mayor inestabilidad durante el fin de semana. Aun así, la probabilidad de lluvia seguirá siendo baja, excepto en el interior, donde podrían repetirse tormentas de tarde.