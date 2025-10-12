Galicia inicia mañana la vacunación contra la gripe en niños de hasta 11 años

Este lunes comienza la campaña de inmunización infantil frente a la gripe en la comunidad. Como novedad, este año incluye a los niños desde los 6 meses hasta los 11 años, lo que supone aproximadamente 215.000 menores.

Además, la Xunta inicia un programa piloto de vacunación antigripal por vía intranasal en 55 centros educativos con el objetivo de llegar a 19.000 niños de entre 3 y 11 años.

El Sergas ya envió los primeros SMS con citas para vacunarse en el centro de salud o consultorio, que no serán necesarias en caso de las familias que acepten participar en el programa piloto escolar. Así, en los colegios seleccionados facilitarán la vacunación, de forma voluntaria, al alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y de toda la Educación Primaria.

El objetivo es alcanzar una cobertura del 70% entre los nacidos entre 2014 y 2022, es decir, entre 3 y 11 años, matriculados en los centros incluidos en el programa piloto. En función de las coberturas de inmunización alcanzadas, Sanidade evaluará la ampliación del proyecto piloto al resto de centros escolares en próximas campañas de vacunación.

Las familias ya fueron informadas sobre el programa piloto y la vacunación será realizada en los centros por equipos de enfermería de las áreas sanitarias. De esta forma, usarán vacuna intranasal, ya que tiene una mayor aceptación y facilidad de administración al evitar el pinchazo.

En concreto, 9 centros pertenecen al área sanitaria de A Coruña y Cee; 2 a la de Ferrol; 9 a la de Lugo, Monforte y A Mariña; 10 a la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 6 a la de Pontevedra y O Salnés; 8 a la de Vigo; y 11 a la de Santiago de Compostela y Barbanza.

En el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza los colegios participantes en el programa piloto de vacunación son: CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes (A Estrada).

EEI do Milladoiro (Ames).

CPR Plurilingüe Nosa Señora do Rosario (Arzúa).

CEIP Xesús Golmar (Lalín).

CEIP Plurilingüe O Coto (Negreira).

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Ordes).

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (Oroso).

CPR Plurilingüe Nosa Señora Inmaculada (Santa Comba).

CEIP das Fontiñas y CPR Plurilingüe La Salle (Santiago de Compostela).

CPR Plurilingüe María Inmaculada (Silleda).

Este lunes también está previsto que arranque la vacunación de personas inmovilizadas y sus principales cuidadores.