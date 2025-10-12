Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendiarios gallegos en el punto de mira: 60 personas detenidas o identificadas por la Guardia Civil en lo que va de año

El dato fue avanzado por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en el acto de conmemoración de la festividad del Pilar, patrona de la Benemérita

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el general Miguel Ángel González, en el acto de la festividad del Pilar celebrado en A Coruña

El Correo Gallego

Santiago

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso en valor hoy el trabajo de la Guardia Civil durante la oleada de fuegos forestales que devastó Galicia el pasado mes de agosto. "Una acción ejemplar que sirvió para salvar muchas vidas, en momentos muy difíciles y en circunstancias que, esperemos, no se vuelvan a repetir", señaló.

Durante su intervención en el acto de conmemoración de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil, celebrado en el Cuartel de Lonzas, en A Coruña, Blanco avanzó que entre enero y septiembre los agentes del instituto armado detuvieron o identificaron a un total de 60 personas por ser sospechosas de haber provocado algún incendio, casi 40 de ellas en los dos últimos meses. Actuaciones que, dijo, fueron fruto de "arduas investigaciones" y que buscan "poner ante la Justicia" a personas que "intencionadamente o no" causaron algún fuego.

Galicia, entre las comunidades más seguras

Por otra parte, el delegado del Gobierno recordó que Galicia revalidó en el primer semestre del año su puesto como tercera comunidad autónoma más segura de España y que la tasa de criminalidad se sitúa 15 puntos por debajo de la media nacional.

"Los datos revelan un descenso significativo en delitos graves y de gran impacto social", indicó Blanco. La tasa de eficacia policial ha alcanzado, explicó, la mejor cifra de la última década, ya que en los últimos años casi la mitad de los delitos conocidos finalizaron "con un esclarecimiento efectivo".

De izquierda a derecha, los conselleiros Miguel Corgos, María Jesús Lorenzana y Diego Calvo, y la alcaldesa de A Coruña Inés Rey

En su intervención, Blanco reivindicó, además, el "esfuerzo" del Gobierno para posibilitar un aumento progresivo de los efectivos de la Guardia Civil hasta los cerca de 5.400 hombres y mujeres que componen la plantilla actual, y recordó la apuesta por modernizar las infraestructuras existentes y la habitabilidad de las viviendas oficiales, como se está haciendo en Santiago de Compostela y Corcubión.

Durante el acto, se impusieron cruces de las Órdenes del Mérito Militar y del Mérito de la Guardia Civil tanto a miembros del instituto armado como a personal ajeno, así como un reconocimiento al guardia civil veterano de la provincia de A Coruña, que este año fue para el centenario Manuel Suárez.

Al acto, organizado por la 15 Zona de Galicia de la Guardia Civil, bajo la jefatura del general Miguel Ángel González, acudieron los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo; Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, así como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

