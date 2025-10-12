Dos veleros remolcados frente a cabo Vilán tras una nueva interacción con orcas
En Portugal un ataque similar provocó este fin de semana el naufragio de un barco familiar frente a Peniche
Las orcas ha vuelto a ser protagonistas en las aguas del Atlántico. En la tarde de este viernes, Salvamento Marítimo tuvo que intervenir frente a cabo Vilán, en Camariñas, para auxiliar dos veleros que sufrieron daños tras interactuar con un grupo de estos cetáceos la unas nueve millas de la costa.
Intervención de la 'Salvamar Regulus' y la 'Altair'
La operación fue coordinada por el Centro de Salvamento de Fisterra, que movilizó dos unidades de respuesta. La Salvamar Regulus remolcó un catamarán con una avería en el timón, mientras que la Salvamar Altair asistió otro velero con el timón inutilizado y una pequeña vía de agua, que pudo ser controlada sobre seguro para la tripulación. Las dos embarcaciones fueron remolcadas hasta puerto seguro.
El suceso se suma la una serie de interacciones cada vez más frecuentes entre orcas y embarcaciones de recreo en las costas gallegas y portuguesas, un fenómeno que se repite desde hace varios veranos y que afecta sobre todo a veleros y catamaranes.
Naufragio frente a Portugal
También esta semana, un velero se hundió frente a la costa de Peniche (Portugal) después de sufrir el ataque de un grupo de orcas. Según informa el Jornal de Notícias, un matrimonio —ella portuguesa y él francés— y sus tres hijos fueron rescatados en la noche del jueves al viernes por un pesquero que navegaba por la zona, a unos 50 kilómetros del litoral.
La familia había tenido que abandonar el barco, que se hundió tras abrirse una vía de agua provocado por las embestidas de los cetáceos, y se encontraba en una balsa salvavidas cuando fue localizada. El operativo fue coordinado por el Centro de Busca y Salvamento Marítimo de Lisboa, con el apoyo de la Fuerza Aérea Portuguesa, que desplegó un helicóptero para evacuar los cinco tripulantes hasta tierra firme. Todos fueron trasladados a un centro hospitalario.
El diario portugués recuerda que no es el primer incidente de este tipo en la zona: en septiembre ya se había producido otro ataque frente a Peniche, y en las últimas semanas se documentaron casos semejantes en las costas de la Costa de la Caparica (Almada), Cascais, Viana do Castelo y Vila do Conde.
Un comportamiento que preocupa a expertos y navegantes
Los expertos señalan que estas interacciones, aunque poco habituales en términos absolutos, muestran un comportamiento anómalo de un pequeño grupo de orcas que, por razones aún en estudio, embisten los timones de las embarcaciones.
Tanto Salvamento Marítimo como las autoridades portuguesas insisten en las recomendaciones de seguridad: detener el motor en caso de contacto, no intentar alejar los animales y contactar de inmediato con los servicios de salvamento para recibir instrucciones.
