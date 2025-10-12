Suma y sigue: tres Premios Nacionales más para el fértil territorio de la cultura en Galicia

Galicia continúa escribiendo una de las etapas más brillantes de su historia cultural. Si 2024 fue el año de Manuel Rivas, Chus Pato, Bea Lema y Alfredo González-Ruibal, este 2025 suma tres nuevos Premios Nacionales. Tres lenguajes distinguidos —poesía, danza y circo— y una misma certeza: el talento gallego vive un momento de plenitud y reconocimiento.

Miriam Reyes: la palabra que piensa y conmociona

La escritora Miriam Reyes (Ourense, 1974) ha sido distinguida con el Premio Nacional de Poesía 2025 por su libro Con (La Bella Varsovia), definido por el jurado como “un ejercicio de inteligencia lingüística y emocional que piensa y conmociona desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo”.

La ourensana Miriam Reyes, escritora Premio Nacional de Poesía 2025 / José Luis Roca

Criada entre Ourense y Caracas, Reyes regresó a España para formarse en Filología Hispánica e iniciar una trayectoria poética y multimedia en la que el lenguaje es exploración y encuentro. Su trabajo destaca por la busca de un diálogo entre el yo y lo otro, entre el amor, la pérdida y el vínculo humano.

“En Galicia hay voces muy importantes: la poesía gallega es enorme”, dijo tras conocer el premio. Con él, Reyes se suma a la estirpe de poetas gallegas premiadas en los últimos años, como Chus Pato, Yolanda Castaño, Olga Novo y Pilar Pallarés, consolidando una tradición femenina que está redefiniendo la poesía contemporánea en España.

Los cuatro libros de poesía de escritoras gallegas merecedores de los últimos Premios Nacionales en esta categoría / ECG

Janet Novás: el cuerpo como territorio de verdad

La bailarina y coreógrafa Janet Novás (O Porriño, 1982) ha obtenido el Premio Nacional de Danza 2025, en la modalidad de Interpretación, “por su excelencia técnica, la honestidad escénica y la capacidad de conmover con el esencial”.

Formada en Madrid, Bruselas y Berlín, Novás es hoy una de las artistas más reconocidas de la escena europea. En sus creaciones —Mercedes máis eu, Si pudiera hablar de esto no haría esto o Where is Janet?— explora el cuerpo como espacio de memoria, identidad y resistencia.

La actriz Janet Novás posa con el premio a la Mejor Actriz Revelación por su trabajo en 'O corno', durante la ceremonia de entrega de la 38 edición de los Premios Goya celebrada en Valladolid / Mariscal / EFE

El año pasado, Novás recibió el Goya a la mejor actriz revelación por O Corno, de Jaione Camborda. “El cuerpo es verdad. Hace falta volver a él, a la carne, a la coherencia”, declaró recientemente. Una filosofía que resume el espíritu de una artista que representa la Galicia más contemporánea y libre.

Pistacatro: el circo gallego llega a la madurez

La tercera alegría de este 2025 ha llegado de la mano de Pistacatro, la compañía compostelana fundada en 2006 y considerada el motor del nuevo circo gallego. El jurado del Premio Nacional de Circo destacó su “labor pionera en la creación y difusión de propuestas circenses de gran presencia escénica, rigor y carisma”.

Formada por Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, Belém Esgrimido y José Expósito, Pistacatro hizo del humor, la poesía visual y el riesgo una marca de identidad. Espectáculos como Drop u Orquesta de malabares abrieron nuevos caminos de diálogo entre el circo, la música y las artes vivas.

Una función de 'Drop', de PistaCatro, ganadores del Premio Nacional de Circo 2025 / CEDIDA

PistaCatro lleva dos décadas trabajando desde Santiago por un circo de autor, con identidad gallega pero universal. El premio supone también un reconocimiento colectivo al sector circense de Galicia, que en los últimos años ha consolidado una nueva generación de creadores.

Galicia, un territorio de vanguardia

Desde la literatura hasta el circo contemporáneo, Galicia vive un momento de esplendor cultural sin precedentes, sustentado en la diversidad de lenguajes y en la fuerza de una identidad que no deja de renovarse.

Galicia, lejos de ser periferia, ocupa hoy el centro del mapa cultural del Estado. En un tiempo de globalización y uniformidad, reafirma su papel como laboratorio artístico, capaz de transformar la identidad local en fuerza universal.