De evaluar riesgos a acompañar a las trabajadoras: así será el protocolo de seguridad para el SAF

Tras la muerte este verano de una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) mientras desempeñaba sus labores en una vivienda en la localidad pontevedresa de O Porriño, en la que había denunciado una situación de acoso presuntamente sexual por parte del hombre que terminó con su vida, el Ejecutivo gallego se comprometió a redactar un protocolo para proteger a las trabajadoras de este servicio, «de carácter municipal», ante «cualquier tipo de violencia que puedan sufrir», ya sea laboral, física, psicológica o sexual .

El acompañamiento temporal de las trabajadoras de este servicio cuando las circunstancias lo requieran, dar seguimiento a todos los incidentes que se produzcan son algunas de las medidas o realizar una evaluación de riesgos en cada domicilio, especialmente los más conflictivos, son algunas de las medidas que contempla este documento. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no detalló cuando se pondrá en marcha, si bien aseguró que la idea de su equipo es «implantarlo cuanto antes».

Este protocolo, elaborado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), será remitido a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), al ser los concellos los responsables del servicio. Para llevar a cabo este documento, explicó, se tuvieron en cuenta las aportaciones hechas por el propio sector, así como las características propias de la actividad laboral, que tiene un perfil feminizado, así como la realidad específica del trabajo en los municipios pequeños del rural, «donde el acompañamiento técnico y organizativo resulta esencial».

Situaciones de violencia

En el ámbito concreto de las situaciones contra la violencia, con el objetivo de que lo ocurrido en O Porriño no vuelva a suceder, el protocolo establece, según detallaron fuentes de la Consellería de Política Social, un sistema progresivo que va desde la prevención hasta la propia respuesta ante agresiones. De este modo, incluye pautas para que las trabajadoras tengan la capacidad de poder anticipar posibles riesgos, mantener la calma y reconducir conflictos, así como actuaciones específicas cuando la tensión aumenta o se produce una agresión, «priorizando siempre la integridad física y emocional de las profesionales» del SAF.

Es importante, remarcó el mandatario gallego durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, «registrar y dar seguimiento a todos los incidentes, de forma que puedan ser evaluados por la empresa prestadora del servicio» para que, en caso de ser necesario, esta se pueda coordinar con la Administración local para adoptar medidas correctoras.

Precisamente sobre el SAF habló también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien denunció que está «totalmente colapsado e infrafinanciado».