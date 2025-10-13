Galicia aplicará nuevas rebajas fiscales: las ayudas por los incendios estarán exentas de tributación

En «pocos días» Galicia tratará de aprobar sus presupuestos para el próximo año y, siguiendo la misma senda que en ocasiones anteriores, la Xunta incluirá nuevas rebajas fiscales. Así lo dio a conocer este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien, sin querer entrar en detalles, anunció que estarán exentas de tributación las ayudas autonómicas puestas en marcha para tratar de paliar los terribles efectos de los incendios que la comunidad vivió este verano, así como aquellas destinadas a los enfermos de ELA, cuyo importe puede llegar hasta los 12.000 euros anuales. «Queremos que la cuantía vaya íntegra a los enfermos», señaló a este respecto, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo.

Estas no son las únicas novedades reveladas por el mandatario gallego, y es que existirán «condiciones más ventajosas» —no descifró cuáles serán— para aquellas personas mayores que, a través de un contrato de vitalicio, una figura contemplada en el Derecho Civil gallego, toman la decisión de ceder sus bienes a una persona —no familiar— a cambio de ser cuidadas en lo que les queda de vida.

Estos cambios se llevarán a cabo, en palabras de Rueda, «con sentidiño». «Si detectásemos que la decisión de implantar una nueva rebaja fiscal iba a comprometer la prestación de servicios públicos de calidad, especialmente los más importantes, los que más impactan a la población vulnerable, no la tomaríamos», quiso apuntar el presidente.

A estas exenciones y rebajas se sumará otra ya dada a conocer hace meses, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, por el presidente gallego: la desgravación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la adquisición de material escolar. Esta medida, dirigida a unidades familiares con rentas anuales per cápita superiores a 10.000 euros y hasta un máximo de 30.000, con hijos matriculados en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, pretende llegar a unas 60.000 familias que se ahorrarán, en su conjunto, en torno a 6,3 millones de euros. Con los tickets de compra guardados, se podrá desgravarse hasta un 15% de un gasto de hasta un máximo de 105 euros por cada hijo.

Ayudas para el sector turístico afectado por los fuegos

Con el propósito de paliar los efectos que la ola de incendios que sufrió la comunidad este verano, Rueda dio a conocer, además, la «última» de las ayudas que concederá el Ejecutivo gallego. Estas se centrarán en la compensación de aquellos establecimientos turísticos que sufrieron cancelaciones y que, por ello, vieron como ingresaban menos dinero que en esta misma época en años anteriores.

El importe de este subsidio será, como máximo, un 25% de lo equivalente a la pérdida sufrida en comparación con el mismo período del año anterior, con un límite máximo de 2.500 euros por cada persona beneficiaria. Estas ayudas serán, asimismo, compatible con otras con la misma finalidad siempre que no se supere el importe de los gastos. Los interesados podrán solicitarlas a partir del 24 de octubre.

Fondos europeos reprogramados

Con el foco aún puesto en los incendios, Rueda adelantó también que el Ejecutivo autonómico autorizó la reprogramación de 30 millones de euros de los fondos europeos Feder, alrededor del 10% del total, para destinarlos a la recuperación de zonas afectadas.

El reparto de estos fondos se hará a través de convenios con los concellos para reconstrucción de infraestructuras públicas, sustituir equipamiento y material dañado, y mejorar bases aéreas pertenecientes a la Xunta para la lucha contra los incendios, como las de Sandiás, Valga y O Campiño