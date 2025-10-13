Muere un hombre de 51 años en un accidente de tráfico en Castro de Rei

Un hombre de 51 años ha fallecido esta pasada madrugada tras sufrir un accidente de tráfico en Castro de Rei (Lugo). En concreto, el suceso tuvo lugar en Os Vales, situado en la parroquia de Loentia.

Según informa el 112 Galicia, la voz de alarma fue dada por un vecino en torno a las 00.00 horas, que alertaba de la presencia de una furgoneta volcada y de un hombre tendido sobre la cuneta que necesitaba asistencia sanitaria.

Inmediatamente, se activó un operativo de emergencias, informando a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico. No obstante, y una vez en el punto del accidente, los equipos de intervención solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Se trata del segundo accidente mortal registrado en las últimas horas en Galicia, tras el atropello de un octogenario en Santa Comba.