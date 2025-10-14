Aitana anuncia un único concierto en Galicia dentro de su gira mundial de 2026
La venta general de entradas estará disponible a partir del 23 de octubre
Aitana hará parada en Galicia con su gira Cuarto Azul World Tour. Así lo ha anunciado este pasado lunes, dando a conocer las fechas de los conciertos de un tour con el que recorrerá parte del mundo con conciertos programados en España, Latinoamérica y en EEUU.
Por el momento, la gira arrancará el 14 de marzo en Lollapalooza (Argentina) y finalizará el 6 de noviembre en Ciudad de México. Un total de 24 conciertos, entre los cuales estará A Coruña y a los que se sumarán pronto nuevas fechas.
Concierto Aitana A Coruña 2026
La ciudad coruñesa será la única parada que Aitana hará en Galicia. El concierto será el 22 de julio de 2026.
Junto al anuncio de las primeras fechas de la gira, Aitana ha anunciado que el inicio de la venta de entradas será el 23 de octubre a las 12.00 horas, mientras que la preventa para los clientes de Santander arrancará el 20 de octubre a las 10.00 horas, para todos los que tengan la tarjeta Aitana. La preventa se extenderá hasta el 22 de octubre.
