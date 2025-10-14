El tren ya es más barato que un coche compartido para viajar por el Eje Atlántico

Para que el transporte público pueda ser una alternativa al vehículo privado suelen necesitarse frecuencias, fiabilidad y precio. A la espera de que Renfe y Adif terminen de solucionar la situación enquistada en el Eje Atlántico, lo cierto es que los nuevos títulos implantados el 1 de julio compitan (y ganen) a los peajes de la AP-9. Es el caso del abono con 10 viajes entre Vigo y ciudades como Santiago o A Coruña, donde el ferrocarril ya es más barato incluso que un coche «lleno» con cinco ocupantes.

Todo ello a pesar del encarecimiento ante el fin de los abonos «gratuitos» con una fianza de 20 euros por cuatrimestre implantados en septiembre de 2022. El nuevo sistema elegido por el Ministerio de Transportes y Renfe incluyó viajes gratuitos para menores de 15 años e importantes descuentos para los menores de 26 años y otros usuarios recurrentes.

Sin embargo, han sido los de 10 viajes los que han supuesto una auténtica revolución en la movilidad gallega al ser no nominativos y multiviaje, lo que da una mayor flexibilidad en su uso y amortización. Esta política contrasta con la rigidez de los bonos anteriores, donde la cesión a un tercero implicaba una sanción por parte de la operadora pública. Ahora, es posible comprar varios billetes en el mismo tren utilizando la misma tarjeta, tal y como ocurre en el Metro de ciudades como Madrid. Al mismo tiempo se extiende a doce meses su periodo de validez frente a los 40 vigentes hasta ahora, reduciendo así la urgencia por viajar.

Comparativa de precios para viajar desde Vigo a Santiago y A Coruña / Hugo Barreiro

Trasladándolo a un caso práctico, un desplazamiento de A Coruña hacia Vigo pasa de 14,95 euros a 6,44 euros al dividir el total por viaje, siendo empleado por un máximo de 10 personas diferentes. Si lo comparamos con otras alternativas hasta ahora más económicas, el tren logra el sorpasso en tiempo y precio. El recorrido por la Autopista del Atlántico exige el pago de unos 38 euros si tenemos en cuenta sus peajes (20,5 euros) y el consumo de gasolina, nunca inferior a 17 euros. Así, aunque se llenen las cinco plazas de un turismo normal, el coste seguiría siendo superior a que si se hubiera empleado el citado título de Renfe para la ida. Cuestión aparte sería el recorrido de vuelta, que en el caso de tener telepeaje sería gratuito.

Este ahorro se repite también en la ruta a Santiago de Compostela, donde el abono cuesta 41,05 euros frente a los 9,25 euros que exige la tarifa sencilla de ida. En el caso del coche, el importe rondaría los 22 euros, por lo que sería necesario llenarlo por completo para que los cinco —apretados— ocupantes pagaran lo mismo que en un tren regional o Media Distancia.

Un 50% más barato que el Blablacar

La comparativa también se impone contra uno de los principales competidores del tren: el coche compartido. Las tarifas medias entre Vigo y la ciudad herculina oscilan entre los 10 y 15 euros por plaza en cada viaje, mientras que a la capital gallega son entre 5 y 10, casi el doble que en el ferrocarril.