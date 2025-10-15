La rentabilidad de los hoteles gallegos bate récord pero sigue a la cola estatal

Según los datos del balance de verano dados a conocer ayer por Turismo de Galicia, los hoteles gallegos lograron ingresar durante los meses de julio y agosto hasta los 91,7 euros de media por cada una de las habitaciones que lograron comercializar durante ese periodo.

Sin embargo, aquellos cuartos para los que no lograron huésped suponen también un gasto para los hoteles. Es por ello que en materia turística acostumbra a tenerse en cuenta el indicador RevPar, que hace referencia a los ingresos que ha tenido el hotel en función del total de habitaciones con las que cuenta, para medir la rentabilidad del hospedaje. En este sentido, los establecimientos gallegos lograron una facturación de 59,8 euros por cuarto disponible este verano: la cifra más elevada de toda la serie histórica, según la información publicada ayer por la agencia autonómica. Esto supone un incremento con respecto a 2019 —último verano antes de la pandemia— de hasta el 47% y de más del 5% con respecto al mismo periodo de 2024.

A pesar de esta importante mejora, Galicia continúa ubicándose en la cola estatal tanto en lo referente a las tarifas hoteleras como al nivel de rentabilidad. Así las cosas, la comunidad únicamente mejora los datos de otras cinco autonomías y se sitúa, todavía, muy lejos de la media estatal de 151,2 euros por habitación ocupada y de 118,4 euros por habitación disponible.

Subida de precios

El progreso en la rentabilidad de los hoteles gallegos viene marcado, eso sí, por el alza registrada en el precio de las habitaciones ya que la ocupación apenas varió con respecto al pasado año: un escaso crecimiento del 0,7%.

El incremento tarifario que ha llevado el coste medio de la habitación hasta los 91,7 euros viene marcado en parte por la subida generalizada de costes que obligó a los establecimientos hoteleros a elevar sus tarifas para hacer frente al contexto inflacionario.

Turismo de Galicia estima que los ingresos totales de los hoteles gallegos durante el verano ascendieron a los 148,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al pasado año y la cifra más elevada de toda la serie histórica. Si bien, la agencia que dirige Xosé Manuel Merelles explicita que «descontando el efecto de la inflación se estima que el incremento real de los ingresos hoteleros se queda en el 4,1% interanual».

Gallegos y madrileños

El estudio permite también conocer cuál es el origen de los huéspedes que durante julio y agosto se han alojado en los hoteles de la comunidad y, en este sentido, no hay grandes novedades.

El turismo interno, de residentes gallegos, continúa siendo una de las principales fuente de demanda. Así el 17% de las 2,95 millones de pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la comunidad son de gallegos. Esta cifra supone un peso que es medio punto superior al del pasado año. Sin embargo, con una perspectiva de largo plazo se aprecia que el mercado interno tuvo este año uno de los pesos más bajos de toda la serie histórica en los meses de julio y agosto.

Madrid, por su parte, continúa siendo el principal mercado emisor a nivel estatal y su peso en los hospedajes supera ya el de los residentes gallegos. Sus 530 mil pernoctaciones suponen ya el 18% del total. En toda la serie histórica, este sorpasso únicamente se había dado en otras tres ocasiones: en 2021 —en plena pandemia—, en 2023 y el pasado año.

Tras los residentes en la capital estatal, Andalucía y Castilla y León con el 7,6 y el 6,6% de las pernoctaciones, respectivamente, son los principales mercados emisores de turismo hacia la comunidad.

En cuanto al turismo internacional, Portugal se mantiene como el principal mercado emisor a Galicia. Entre julio y agosto se registraron 162.000 pernoctaciones procedentes del otro lado de la raia. Una cifra que equivale al 5,5% del total de la comunidad y a una de cada cuatro pernoctaciones por parte de turistas internacionales en Galicia. Para contextualizar la importancia del mercado emisor luso, cabe mencionar que tiene un volumen similar al del mercado catalán y superior al valenciano, vasco o asturiano. Tras Portugal se sitúan, ya a cierta distancia, EE.UU. y Italia con el 2,1 y el 2% de las pernoctaciones, respectivamente.

Los incendios inciden en la caída del turismo rural

La Xunta anunció esta misma semana el último paquete de ayudas para los particulares y negocios damnificados por los incendios forestales que el pasado mes de agosto asolaron Galicia, principalmente en la provincia de Ourense. En este caso se trataba de una serie de subvenciones a aquellos establecimientos hosteleros que habían sufrido la cancelación de reservas y un descenso en la demanda debido a la propagación de las llamas.

Hasta ahora no se conocían datos sobre los efectos que la ola incendiaria había tenido en el mercado turístico. Sin embargo, el balance publicado ayer por Turismo de Galicia deja ver claros indicios: durante el mes de julio, el turismo rural se mantenía estable con respecto al pasado año e, incluso, crecía un 1,5%. Sin embargo, en el mes de agosto registró una caída interanual del 10% en el conjunto de la comunidad. Un descenso que encabeza la provincia de Ourense, donde el descenso de las reservas en las casas de turismo rural rozó el 15%.

Más allá de esta modalidad turística, la provincia termal anotó un descenso del número de pernoctaciones en todos los tipos de alojamiento, desde los hoteles hasta las pensiones, con la excepción de los apartamentos turísticos, donde los hospedajes crecieron hasta un 15%. Las reservas en los hoteles ourensanos registraron una caída ligeramente superior al 10% y las pensiones anotaron un 6% de pernoctaciones menos que en el mismo periodo del pasado año.

La ciudad de Ourense no se libró tampoco de este descenso en las pernoctaciones, que se cifra en el 5%. No obstante, esto no tiene porque tener relación con los incendios ya que los hospedajes sufrieron una caída todavía mayor en Ferrol, Santiago y Vigo.

El Camino vive su verano más internacional

Otro de los principales atractivos turísticos de la comunidad, el Camino de Santiago logró mantener durante los meses de julio y agosto una afluencia estable de peregrinos con respecto al pasado año y camina hacia otro récord anual, después de anotar en los primeros seis meses del año la marca histórica de compostelas expedidas en ese periodo.

Así, los 144.173 peregrinos que completaron la ruta en el periodo estival suponen un crecimiento del 0,3%. Un mantenimiento en el ritmo de compostelas expedidas durante este verano que viene caracterizado por el incremento en la demanda que los turistas extranjeros realizan de la ruta peregrina.

Mientras que la llegada de peregrinos residentes en España registró un descenso interanual del 2,1%, con 89.471 compostelas expedidas, los llegados desde otros puntos de la geografía mundial crecieron un 2,3%. Los 53.570 caminantes internacionales que llegaron a Santiago este verano a través de alguna de las rutas suponen un nuevo máximo histórico para esta época del año, tras el techo registrado en 2024.

Atendiendo a las rutas escogidas destaca el importante incremento de peregrinos que realizan las rutas más cortas de duración como el Camino Portugués da Costa, donde la demanda creció más de un 13%, y el Camino Primitivo, con un alza de más del 7%. De este modo, los puntos de partida que incrementaron en mayor medida la afluencia de peregrinos durante el pasado verano fueron Vigo, con una subida de casi el 15%, y Baiona, con un 12% en la ruta lusa. Mientras que los peregrinos que partieron de Oviedo y Lugo crecieron un 9 y un 7%, respectivamente en la ruta primitiva.

Por su parte, a pesar del descenso registrado este verano, el Camino Francés continúa siendo el estandarte de la ruta de peregrinación. Así, uno de cada tres peregrinos inició el Camino desde el concello lucense de Sarria