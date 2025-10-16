El accidente de un camión de madera de Finsa corta la AP-9 en Portas

Un camión de la empresa compostelana Finsa que transportaba virutas de madera provocó este miércoles el corte de dos carriles de la AP-9 en Portas después de que la carga cayera en la vía.

Según informa el 112, el accidente se produjo a las 17:39 horas a la altura del Ayuntamiento de Portas, cuando una de las ruedas del camión reventó, haciendo que el vehículo chocara contra la mediana. El conductor salió ileso.

El impacto provocó cortes en ambos carriles en el kilómetro 114 debido al desplazamiento de la madera.

Unos veinte minutos después, en el kilómetro 113, se registró una colisión por alcance entre dos turismos que circulaban por la zona, en la que resultaron heridas leves tres personas.