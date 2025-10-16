Dimite un edil tras apoyar el PSOE la millonaria modificación de crédito de Jácome
Justifica el paso dadas sus "diferentes obligaciones profesionales" y afirma que seguirá militando en el PSOE
E.P.
El hasta ahora edil del PSOE José Ángel Barquero ha anunciado este jueves su intención de dimitir, en la misma jornada en la que su partido ha decidido votar a favor de una modificación de crédito impulsada por el gobierno que encabeza Gonzalo Pérez Jácome de 25,7 millones de euros.
Fue en la sesión plenaria que acogió el Ayuntamiento ourensano en esta jornada, donde Jácome ha descartado recurrir a la cuestión de confianza de la que avisaba el pasado lunes en un comunicado si no salían adelante sus propuestas. Asimismo, ha agradecido al grupo socialista su apoyo por "pensar en ciudad, no como los demás partidos".
Barquero no estuvo presente en el pleno y ha comunicado su intención de dimitir en la misma jornada, si bien ha atribuido su decisión a que, dadas sus "diferentes obligaciones profesionales", en estos momentos le resulta "imposible" compatibilizar su actividad laboral con las obligaciones que conlleva la representación de los ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense.
"Seguiré militando en el PSOE"
"Muy a mi pesar, me veo en la necesidad de dimitir como concejal", ha transmitido, a la espera de poder formalizar el paso en la próxima jornada.
En todo caso, concluye que seguirá militando en el PSOE y tratará "por todos los medios de construir un mundo mejor"
