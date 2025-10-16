Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro

Ramón José Dopico, de 76 años, estaba desbrozando con un vecino cuando fue atacado

Ramón José Dopico

Ramón José Dopico / LOC

C. F. R.

El concejal de Medio Ambiente de Irixoa, Ramón José Dopico Martínez, falleció este miércoles, 15 de octubre, tras sufrir varias picaduras de avispa velutina mientras desbrozaba una finca en Teixeiro, en el concello de Curtis.

El edil del Partido Popular, de 76 años, perdió la vida apenas veinte minutos después del ataque. Un helicóptero medicalizado se desplazó rápidamente hasta el lugar, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle.

Según testigos, un vecino que le ayudaba en las labores de desbroce avisó al 112 al ver que Dopico se bajaba del tractor que conducía mostrando signos de mareo.

Aunque estaba jubilado, el concejal dedicaba buena parte de su tiempo a trabajar en el polígono de Teixeiro, donde mantenía una empresa vinculada a diversas labores en el municipio de Curtis.

El funeral se ha celebrado este jueves en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Irixoa, con el posterior entierro en el cementerio parroquial.

