Reconocida la primera víctima del órgano franquista Patronato de la Mujer

La exalcaldesa de O Porriño Eva García de la Torre, fallecida en 2022, se convirtió este jueves oficialmente en la primera víctima del órgano franquista Patronato de Protección de la Mujer. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, entregó a su viuda la declaración de reconocimiento y reparación personal acorde a la ley de memoria democrática de 2022, que protege a las víctimas de la dictadura de Francisco Franco.

El Patronato de Protección de la Mujer fue un órgano gestionado por monjas católicas encargado de velar por el orden moral y patriarcal impuesto por la dictadura franquista.

Nacida en 1962 en Sevilla, García de la Torre pasó por diversos centros religiosos hasta 1985 y fue víctima de maltratos y de opresión por su declarada homosexualidad. «Hubo personas como Eva que, por defender su libertad de elección y de amar, fueron perseguidas por la dictadura a través del Patronato y fueron señaladas», señaló el ministro.

Juzgada por «sospecha de homosexualidad»

La declaración que recogió la abogada Silvia Fernández Quinteiro, viuda de García de la Torre, alcaldesa de O Porriño de 2015 a 2021, considera «ilegal e ilegítimo el tribunal» que la juzgó, y anula por tanto las resoluciones dictadas contra ella primero por el Tribunal Tutelar de Menores y luego por el Patronato de Protección de la Mujer.

Fernández Quinteiro, que fue quien promovió la investigación sobre las penalidades padecidas por su mujer durante su infancia y juventud, agradeció al Ministerio la declaración tras «un camino bastante largo» y señaló que este reconocimiento es «muy importante» porque demuestra que todas las mujeres víctimas del órganos franquista tienen «encaje» en la ley de memoria democrática. «Damos voz a todas esas niñas que estaban encerradas detrás de esos muros por los que alguna vez muchos de nosotros hemos pasado sin saber lo que ocurría» al otro lado, indicó.