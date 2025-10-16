El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así cambia el tiempo este fin de semana

Tras casi un mes de sol sin pausas, calor de verano y cielos despejados que han permitido disfrutar de playas, terrazas y paseos al aire libre, Galicia se prepara para un cambio de escena radical. El bloqueo anticiclónico que ha mantenido el tiempo estable durante las últimas tres semanas se retira, y en su lugar irrumpe una sucesión de frentes atlánticos que devolverán al país el pulso del otoño.

Jueves y viernes: tiempo seco y temperaturas altas

Durante el jueves y el viernes Galicia continuará bajo la influencia de las altas presiones. Se esperan cielos con nubes altas y nieblas matinales en valles del interior, con nieblas costeras ocasionales en el litoral atlántico. Las temperaturas se mantendrán elevadas para esta época del año: los termómetros llegarán a los 28 grados en Pontevedra, 27 en Santiago, 30 en Ourense y 26 en Lugo. Los vientos serán flojos, de componente este en el norte y con régimen de brisas en las Rías Baixas.

Sábado: jornada de transición

La retirada progresiva del anticiclón permitirá la aproximación de un frente que tocará tierra al final del día por el oeste. El sábado comenzará con cielos abiertos, pero a medida que avance la tarde aumentarán las nubes de tipo medio y alto. Por la noche, el frente dejará las primeras precipitaciones, especialmente en las provincias atlánticas. Las máximas descenderán ligeramente, quedando en 25 grados en Pontevedra, 23 en Santiago y 28 en Ourense. El viento, de componente sur, irá ganando intensidad con la llegada del frente.

El sábado será todavía una jornada de estabilidad y temperaturas elevadas para la época en Galicia con el anticiclón iniciando su retirada / Antonio Hernández

Domingo: regreso del otoño

El domingo marcará el inicio del cambio definitivo: el paso de un frente activo dejará lluvias localmente fuertes, más intensas por la tarde en el oeste. Las precipitaciones se extenderán a toda Galicia y podrán ser moderadas o persistentes por momentos. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado: ninguna zona superará los 22 grados, y las máximas quedarán en los 17 en Santiago, 19 en Pontevedra y 20 en Vigo y A Coruña. Las mínimas se situarán entre los 13 y los 16 grados. El viento soplará del sudoeste, moderado con intervalos fuertes en el litoral.

Semana próxima: varios frentes consecutivos

La tendencia de inestabilidad se mantendrá durante buena parte de la semana próxima, con la entrada de nuevos frentes que dejarán lluvias diarias y temperaturas propias del otoño. Según la previsión de Meteogalicia, el descenso térmico será notable.

Aunque el frío intenso no llegará de momento, el escenario anuncia el retorno del tiempo típico de octubre en Galicia: viento, lluvia y cielos cubiertos sin previsión de mejoría a corto plazo. No se descarta, además, que de cara al siguiente fin de semana una borrasca más profunda se acerque al noroeste peninsular.