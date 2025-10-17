Alerta alimentaria en Galicia por la presencia de listeria y E. coli en queso de cabra

Un lote de queso de cabra de la marca Suerte Ampanera está provocando preocupación entre consumidores en Galicia. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alerta de que el producto está contaminado con Listeria monocytogenes y Escherichia coli, dos tipos de bacterias que pueden afectar a la salud.

El queso de cabra de Suerte Ampanera contaminado con listeria y E. coli / cc

El lote afectado

Se trata del lote 2509262, de queso de cabra moho blanco, con fecha de caducidad 10/12/2025, comercializado en unidades de 450 gramos en establecimientos con refrigeración. La propia empresa detectó el problema mediante sus medidas de autocontrol y lo notificó a las autoridades competentes.

Medidas y recomendaciones

La Aesan advirtió de que el lote se ha distribuido también en Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Comunidad de Madrid . La información se trasladó a las autoridades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para garantizar la retirada inmediata del producto de los puntos de venta.

Consejos para la población

Las personas que tengan este queso en casa no deben consumirlo. En caso de que se hubiera consumido y aparecieran síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro sanitario. Las mujeres embarazadas deben seguir las recomendaciones de la Aesan sobre hábitos de consumo e higiene alimentaria y extremar las precauciones para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.