Cuando te diagnostican mal por ser mujer: una guía de actuación, el nuevo objetivo del Sergas ante el sesgo de género

Tener un problema de salud y ser mujer en algunos casos puede suponer una auténtica odisea. Aquella que sufra un infarto, que padezca alguna artritis, anemia o fibromialgia, o que tenga ciclos menstruales descontrolados y extremadamente dolorosos probablemente se dará de bruces contra un «infradiagnóstico». Los síntomas en ellas no son los mismos que en los hombres, quienes mayoritariamente sirven de estudio para establecer la norma en salud. Esto no solo se debe a «rasgos biológicos», como señaló ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sino también a «factores socioculturales, percepciones, expectativas o roles de género».

Es por ello que desde hace muy pocos años, la ciencia y la medicina optaron por seguir una línea de investigación con perspectiva de género que incluya las distintas sintomatologías que diferencian la anatomía femenina. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) se interesa por esta nueva forma de atender a las pacientes y publica ahora una guía para el personal sanitario sobre cómo se debe proceder en estos casos.

La intención es «reforzar» y «desmedicalizar determinadas etapas de salud para las mujeres, como la menopausia», con el fin de mejorar su calidad de vida y visibilizarlas como personas con necesidades y oportunidades específicas. También para «desarrollar políticas sanitarias que fomenten identidades saludables y oportunidades igualitarias», según Caamaño.

En palabras de la directora xeral de Promoción da Igualdade da Consellería de Política Social, María Quintiana, es «necesario ser didácticas y dar apoyo y herramientas a los equipos para que puedan incorporar esa perspectiva de género y así dar una atención sanitaria cada vez más precisa y de mejor calidad». Con todo, esta guía, comprendida por 15 fichas con diferentes recursos, atañe solo a la atención primaria gallega.

Del sello IHAN en cada área sanitaria a la salud menstrual

Otra de las medidas que se aspira a implantar es la distinción de promoción de la lactancia materna en Galicia: el sello IHAN. Otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, este indica que se favorece un entorno promotor de la lactancia, una meta que se quiere lograr «como mínimo en un centro de salud de cada área sanitaria», como indicó la subdirectora xeral de Atención Primaria del Sergas, Patricia Pazos.

Siguiendo esta línea, la guía aborda «la educación sanitaria en salud menstrual; el asesoramiento anticonceptivo y sobre infecciones de transmisión sexual (ITS); las consultas preconcepcionales; o un énfasis en la atención pre y posnatal», según Quintiana. Además, contempla la realización de «actividades de grupo y comunitarias durante el climaterio y posmenopausia», tal y como explicó Pazos, así como un abordaje específico en cuanto a «disfunciones del suelo pélvico». Destacaron, a su vez, un apartado específico de qué «no hacer» como sanitarios a la hora de diagnosticar y tratar a una mujer.