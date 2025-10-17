La Xunta aprueba unos presupuestos de 14.240 millones: tres de cada cuatro euros se destinan a gasto social

El gasto social vuelve a estar en el centro de los presupuestos de la Xunta: tres de cada cuatro euros se dedicarán a esta cuestión. Así lo trasladaron este viernes el presidente gallego, Alfonso Rueda, y su conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quienes anunciaron, tras aprobar el proyecto que ahora se eleva al Parlamento de Galicia, que la capacidad de gasto de la administración autonómica será de 14.240 millones de euros, un 2,1% más que el presupuesto actual. Esto se traduce en unos 300 millones de euros más, que irán destinados íntegramente a gasto social.

“Son unas nuevas cuentas para un nuevo escenario”, defendió Rueda, quien cargó contra el Gobierno central, que continúa con las cuentas de 2023, algo que “no tiene ningún sentido defender”. Entre otras cuestiones, el mandatario gallego desgranó que la partida destinada para la Atención Primaria crecerá un 4,7%, hasta los 1.747 millones de euros, mientras que la financiación de I+d+i se incrementará un 9%.

En el cuadro macroeconómico, Corgos aseguró que la tasa de paro “bajará a mínimos”, con una previsión de que, por primera vez, bajé del 8%, concretamente al 7,8%. En lo referido al Producto Interior Bruto (PIB) el cálculo de la Xunta es que aumente en torno a un 1,9% el próximo año.

Ambos destacaron, además, el “esfuerzo” que supone la configuración de estas cuentas, dada la finalización de los fondos europeos, el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. “Se abre un nuevo escenario que obliga a hacer un esfuerzo para poder sustituir esos fondos europeos con fondos propios”, alegó Rueda.

Estas cuentas públicas incluyen "cinco nuevas rebajas fiscales", como la del impuesto de transmisiones patrimoniales de 8% al 3% para las familias monoparentales; y para los contratos de vitalicio, la cesión de bienes a cambio de cuidados para toda la vida que tributan como donaciones.