La partida para paliar los daños de los incendios crecerá en 50 millones con la aprobación de los Presupuestos de 2026

Galicia sufrió este verano la peor oleada de incendios de su historia, cuyas consecuencias se extenderán durante años, incluso décadas, en las zonas más afectadas, fundamentalmente la provincia de Ourense. Es por ello que el proyecto de las cuentas públicas de la Xunta para el próximo año, presentado este viernes, recoge un total de 50 millones de euros en distintas medidas de prevención de incendios forestales.

Entre ellas, está la reforma de los medios aéreos y terrestres para trabajar tanto en la prevención como, en el caso de ser necesario, en la extinción de los fuegos. Para ello, Ejecutivo que lidera Alfonso Rueda quiere reservar en torno a nueve millones de euros.

Asimismo, contempla 25 millones de euros para la limpieza de franjas, entre ellos 10 millones para un nuevo Fondo de Garantía de Limpieza que se creará para intensificar el control de estos desbroces e intervenir si los propietarios no limpian, algo de lo que se ocuparía Seaga. Los otros 15 millones serían para duplicar el importe del convenio con concellos para franjas secundarias.

Los 17 millones de euros restantes, se corresponden con la reprogramación de los fondos Restore de la Unión Europea para recuperar zonas quemadas en la oleada de incendios, en la que la Xunta estima que ardieron unas 120.000 hectáreas.

A todo esto se suman el aumento a nueve meses de trabajo de los brigadistas. Hasta este momento, el personal laboral del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Consellería de Medio Rural trabajaba ocho meses al año.