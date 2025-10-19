De cero a (más de) cien en un día: el otoño entra de lleno en Galicia con alerta por lluvia y viento

Si no fuese por las previsiones que avisaban desde hace días de la entrada de una importante borrasca, ayer parecía que este atípico otoño de tiempo soleado y cálido todavía no tocaba a su fin. Sin embargo, este domingo, tal y como apuntaban los pronósticos, la lluvia y el viento ha entrado de lleno en Galicia. Y lo ha hecho por todo lo alto. A primeras horas de la mañana, los regsitros máximos recogidos por Meteogalicia no dejaban duda: el viento superaba ya los 127 km/h en localidades como Cedeira, en Poio acumulaban 68 litros por metro cuadrado y en Manzaneda los termómetros bajaron de los seis grados. En el caso concreto de Vigo se han experimentado rachas de viento de casi 54 km/h y la lluvia ya ha dejado hasta 12 l/m2.

La perspectiva para las próximas jornadas ha obligado a decretar diversos avisos, los primeros de la estación. De este modo, Meteogalicia ha activado para hoy alerta amarilla por lluvias en el interior de Pontevedra y las zonas oeste y suroeste de A Coruña. El aviso por viento afectará durante este domingo a A Mariña y a Coruña. La Aemet también ha activado sus mecanismos de aviso y Galicia se ha convertido en la única comunidad en alerta para este domingo.

Una semana dominada por la inestabilidad

Durante los próximos días, Galicia abordará una fase de inestabilidad atmosférica que afectará de modo general a toda la comunidad. El buen tiempo de las últimas semanas dejará paso a cielos mayoritariamente nubosos, con lluvias generalizadas y temperaturas que, sin llegar a desplomarse, si experimentarán un descenso significativo.

En Santiago, el inicio de semana arrancará con lluvias y tiempo fresco por la mañana, y temperaturas máximas alrededor de los 20 grados. Conforme avance la semana la nubosidad será persistente, mientras que hacia jueves y viernes las lluvias podrían intensificarse en la costa atlántica.

Una situación similar puede hacerse extensiva al resto de la comunidad. Aunque las previsiones a largo plazo pueden sufrir variaciones, los pronósticos señalan que la lluvia no será cosa de tan solo una semana.