Fallece la mujer que fue embestida por una res durante San Froilán en Lugo
Los hechos se produjeron el 5 de octubre, resultando también herida una menor
El Correo Gallego
Santiago
La mujer de 31 años que fue embestida por una de las reses que participaban en el tradicional desfile de ganado de San Froilán, en Lugo, ha fallecido este sábado en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). La joven llevaba ingresada desde el pasado 5 de octubre en estado grave a la Unidad de Cuidados Intensivos de este hospital.
En concreto, los hechos se produjeron, según el relato de fuentes municipales, cuando una de las reses que participaba en el desfile «se puso nerviosa» y golpeó a esta mujer. Además, una menor sufrió daños leves tras caerse «debido al susto provocado por el animal».
