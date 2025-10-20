Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un vecino como responsable del incendio de Carballeda de Avia que arrasó 3.200 hectáreas

El fuego comenzó a las 16.28 horas del día 15 de agosto en la parroquia de Vilar de Condes y afectó a los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados

Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense).

Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense). / Brais Lorenzo

E.P.

La Guardia Civil de Ourense ha detenido a un hombre, de 33 años vecino de Carballeda de Avia, como presunto autor de un incendio forestal que arrasó 3.200 hectáreas.

Según ha informado el Instituto Armado, el fuego comenzó a las 16.28 horas del día 15 de agosto en la parroquia de Vilar de Condes y afectó a los términos municipales de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados.

Así, en el marco de la Operación 'Covelo' desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, los agentes realizaron un informe técnico en el que descartaron que el fuego se había producido por causas naturales, por lo que comenzaron una investigación.

Este fuego, ha continuado la Guardia Civil, puso "en grave riesgo" la vida de las personas ya que tuvieron que evacuar y confinar núcleos de población, así como daños en diferentes edificaciones, entre ellos cuatro viviendas.

Además, para hacer frente a las llamas fueron necesarios medios humanos, terrestres y aéreos de diferentes comunidades autónomas y estatales.

El Instituto Armado, con motivo de la oleada de incendios que arrasó Galicia este verano, especialmente la provincia de Ourense, creó un equipo multidisciplinar para realizar las investigaciones necesarias.

La Xunta concede 42 ayudas para viviendas afectadas por los incendios de este verano

Detenido un vecino como responsable del incendio de Carballeda de Avia que arrasó 3.200 hectáreas

La concelleira de Sanxenxo María Deza dirigirá la Axencia de Infraestruturas de la Xunta

Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: "Quería conocer Bueu y..."

El mayor desafío gastronómico de Galicia: ¿Puedes comer siete kilos de tortilla en 30 minutos?

¿Quién es Rodrigo Paz? Los orígenes compostelanos del nuevo presidente de Bolivia y sobrino «político» de Beiras

Las nuevas rebajas fiscales de la Xunta permitirán ahorrar 793 millones a los gallegos

Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía

