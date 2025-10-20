Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras el hallazgo de un cuerpo en la vía

La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y A Coruña se ha interrumpido en la mañana de este lunes por un cuerpo que ha aparecido en la vía del tren a la altura del viaducto de O Tangueiro, en la rúa da Ponte de San Lázaro. Fuentes de Raxoi hablan de un "posible suicidio" sin que por el momento puedan aportar más datos. Pasadas las 12:00 la circulación de trenes se ha restablecido.

Según informó Renfe a las 10.52 horas, “está interrumpida la circulación entre Santiago de Compostela y Ordes por el accidente de una persona”, una incidencia que afecta a todos los trenes que realizan el recorrido entre ambas ciudades.

Viajeros que se encuentran en algunos de los convoy afectados explican que, a través de la megafonía, el personal del tren les comunicó que la interrupción se debía a la aparición de un cadáver en las vías.

⚠️Está interrumpida la circulación entre Santiago de Compostela y Ordes por el accidente de una persona. Afecta a los trenes que realizan el recorrido Santiago de Compostela-A Coruña. — INFOAdif (@InfoAdif) October 20, 2025

Por ahora, Renfe no ha precisado el alcance de la incidencia ni cuándo se prevé restablecer el servicio, aunque los trenes permanecen detenidos en las estaciones de A Coruña y Santiago y los pasajeros están recibiendo información sobre posibles alternativas de transporte. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con trasbordos por carretera para garantizar la movilidad de los pasajeros. Los viajeros con destino A Coruña ya están siendo trasladados en autobús.

Los pasajeros de los trenes con destino en Santiago o A Coruña han sido reubicados en autobuses para cubrir el trayecto / ECG

El suceso está siendo investigado, y está previsto que la circulación no se retome hasta que las autoridades competentes autoricen la reapertura de la línea.