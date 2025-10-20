El mayor desafío gastronómico de Galicia: ¿Puedes comer siete kilos de tortilla en 30 minutos?
Los interesados en participar tendrán que comer una tortilla con carne de cocido y otra solo de patatas, así como una ración de pimientos de padrón en tan solo media hora
Si te gusta la tortilla, un restaurante coruñés te trae el reto gastronómico definitivo. ¿Te atreverías a comer siete kilos de tortilla en 30 minutos?
Todos los interesados en participar tendrán que comer una tortilla con carne de cocido y otra solo de patatas, así como una ración de pimientos de padrón en tan solo media hora.
De conseguirlo, el ganador se llevará 500 euros (300 en metálico y 200 en vales para gastar en el restaurante).
"¿Es con cebolla o sin cebolla?"
Este desafío gastronómico tendrá lugar en el restaurante Casa Carabina, en Ledoño (Culleredo), el próximo 31 de octubre a partir de las 20.00 horas.
Este reto pronto saltó a redes sociales en donde muchos usuarios animan a sus amigos a participar, mientras otros comentan que es un reto "físicamente imposible" e ironizan si la tortilla "es con cebolla o sin cebolla" o si pueden hacer el reto "sentados en el váter".
Así las cosas, habrá que esperar hasta el 31 de octubre para conocer si alguna persona logra realizarlo.
