El mayor desafío gastronómico de Galicia: ¿Puedes comer siete kilos de tortilla en 30 minutos?

Si te gusta la tortilla, un restaurante coruñés te trae el reto gastronómico definitivo. ¿Te atreverías a comer siete kilos de tortilla en 30 minutos?

Todos los interesados en participar tendrán que comer una tortilla con carne de cocido y otra solo de patatas, así como una ración de pimientos de padrón en tan solo media hora.

De conseguirlo, el ganador se llevará 500 euros (300 en metálico y 200 en vales para gastar en el restaurante).

"¿Es con cebolla o sin cebolla?"

Este desafío gastronómico tendrá lugar en el restaurante Casa Carabina, en Ledoño (Culleredo), el próximo 31 de octubre a partir de las 20.00 horas.

Este reto pronto saltó a redes sociales en donde muchos usuarios animan a sus amigos a participar, mientras otros comentan que es un reto "físicamente imposible" e ironizan si la tortilla "es con cebolla o sin cebolla" o si pueden hacer el reto "sentados en el váter".

Así las cosas, habrá que esperar hasta el 31 de octubre para conocer si alguna persona logra realizarlo.