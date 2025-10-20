Vuelven las alertas a Galicia por mal tiempo esta semana: ¿En qué zonas y cuándo va a llover más?

Atrás quedaron los días de tiempo seco y soleado que alargaron el verano en Galicia. La comunidad inicia la semana con predominio de las borrascas, bajo la influencia de una circulación atlántica que dejará lluvias persistentes, viento intenso y mar de fondo en las provincias atlánticas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para esta semana avisos amarillos y naranjas por precipitaciones y oleaje, que afectarán sobre todo al litoral de A Coruña y Pontevedra.

Según el organismo estatal, este martes se esperan vientos del oeste y sudoeste de entre 62 a 74 km/h (fuerza 8) y olas de hasta 5 metros en el litoral norte de A Coruña que permanece en alerta naranja. Ha llovido con intensidad durante la madrugada en el litoral atlántico y hasta las 10 de esta mañana podrían registrarse acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el noroeste de A Coruña, en aviso amarillo.

Meteogalicia confirma que este martes se mantendrá la circulación del sudoeste, acercando nuevas líneas de inestabilidad. Se espera una jornada de cielos nubosos y chubascos intermitentes, más activos en la fachada atlántica que podrán ser localmente tormentosos. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente, con máximas de 20 °C en Santiago,22 °C en A Coruña y Pontevedra y 24 °C en Ourense.

La inestabilidad persistirá el martes y el miércoles, con la llegada de nuevos frentes atlánticos / Antonio Hernández

El miércoles, un nuevo frente por el norte dejará lluvias persistentes en las provincias atlánticas y viento fuerte del sudoeste, con rachas muy fuertes en zonas elevadas y próximas al litoral. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.

Las lluvias persisten el jueves

El jueves Galicia continuará bajo la influencia de las borrascas atlánticas, con el paso de un frente durante las primeras horas del día. Se esperan cielos cubiertos y lluvias generalizadas, más intensas y persistentes por la mañana. A medida que avance la jornada, las precipitaciones irán remitiendo y se abrirán claros. Las temperaturas descenderán ligeramente, mientras el viento soplará flojo del oeste.

La semana terminará con tendencia más fría

De cara a la segunda mitad de la semana, tanto la AEMET como Meteogalicia coinciden en que continuará la circulación del sudoeste, manteniendo la inestabilidad y dejando precipitaciones significativas y temperaturas suaves. A partir del domingo, se prevé la entrada de aire más frío y seco, lo que podría marcar el inicio de un descenso térmico más acusado y de un tiempo algo más estable.