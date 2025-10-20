La Xunta concede 42 ayudas para viviendas afectadas por los incendios de este verano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo este lunes balance de las ayudas autonómicas por la oleada de incendios que la comunidad sufrió el pasado verano, destacando, entre otras cuestiones, la concesión de 42 compensaciones —hay 137 solicitudes— por un valor de 2,9 millones de euros por las viviendas afectadas por los fuegos. «La mayoría son para residencias habituales», destacó el mandatario gallego desde la localidad ourensana de Celanova, donde se celebró el Consello, dentro de la ronda de reuniones descentralizadas del Gobierno autonómico.

Así las cosas, las empresas situadas en zonas afectadas, mayoritariamente en la provincia de Ourense, presentaron 22 peticiones por daños en actividad o instalaciones, de las que se han concedido 10 por un valor de 280.000 euros. A estas se suman 59 solicitudes para recuperación de los Terrenos Cinegéticamente Ordenados , más conocidos como tecores, de las que se han pagado 24 por un valor que asciende a 180.000 euros.

«Se está trabajando con máxima celeridad», alegó el mandatario gallego, quien cargó contra el Gobierno central que, según dijo, «ni siquiera convocó» las ayudas estatales para los damnificados. Así las cosas, en cuanto las compensaciones destinadas a la reparación de daños en reservas de la biosfera y espacios protegidos, la Xunta recibió 12 solicitudes de las que, aseguró, ya se resolvieron siete por un valor de 200.000 euros.

Asimismo, se presentaron más de 1.342 solicitudes por daños agrícolas y 285 forestales que se encuentran en fase de comprobación porque «tienen una tramitación un poco más compleja», según explicó Rueda. La previsión del Ejecutivo autonómico es tener pagadas antes de que termine este año un 80 % de las que resulten concedidas.

Cuestionado por los medios de comunicación, dio a conocer que la Xunta retendrá un 30% de fondos de cooperación local a concellos que no cumplan con la limpieza de franjas. Esta medida irá incluida en la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos que el Gobierno gallego quiere aprobar para el próximo año. La modificación normativa no se limita a los trabajos en el monte, sino que para las actuaciones en bienes con protección estructural y ambiental ya no será preciso el permiso previo de la Xunta, sino que las podrán autorizar directamente los concellos cuando concedan la licencia.

Más cámaras de videovigilancia

La Consellería do Medio Rural empezó a instalar en el año 2018 sistemas de videovigilancia con cámaras, con el propósito de ayudar en la prevención de incendios. Precisamente este lunes, Rueda anunció un crecimiento del 30% de la red de estos dispositivos, con el propósito de alcanzar los 237. Para ello, contará con una partida de 2,2 millones de euros hasta llegar a los 237, un 30 % más.

También en materia de incendios, la Consellería de Sanidade destinará 154.000 euros a los concellos que recibieron el encargo de controlar el agua para consumo humano en 115 zonas de abastecimiento en la provincia de Ourense afectadas por los fuegos, para financiar los costes extraordinarios que supondrá reforzar esta vigilancia.