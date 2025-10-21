La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos

Recta final para que hijos y nietos de emigrantes españoles puedan conseguir la nacionalidad. El plazo para presentar las solicitudes finaliza mañana, aunque el proceso de tramitación se prolongará durante los próximos meses ante la avalancha de expedientes. El Gobierno prevé recibir más de un millón y medio de peticiones al amparo de la conocida como ley de nietos, una de las medidas incluidas en la Ley de Memoria Democrática. Aunque no hay datos oficiales, desde el colectivo de Hijos y Nietos de Españoles estiman que la mitad de los que consigan el pasaporte español en este proceso serán de origen gallego, un porcentaje que se traducirá en unos 750.000 potenciales beneficiarios con padres, abuelos o incluso bisabuelos emigrados hace décadas de algún rincón de Galicia.

Con el pasaporte español se adquiere el derecho de sufragio en España. A día de hoy el Censo Electoral de Residencia Ausentes (CERA) supera los 501.000 gallegos en el exterior, casi un 6% más que los apenas 475.000 inscritos antes de que arrancase este proceso para conseguir la nacionalidad española, en octubre de 2022, y un 53% más que los poco más de 326.000 registrados en la antesala de la reforma de la nacionalidad de 2007. En el proceso de nacionalización de hace casi dos décadas, fueron denegadas una de cada cinco solicitudes.

De repetirse esta tendencia, la ley de nietos sumaría 600.000 nuevos descendientes de emigrantes gallegos con pasaporte español, por lo que , en este hipotético escenario, se rozaría o incluso superaría el millón de ciudadanos gallegos en el exterior con derecho a sufragio. Supondrían ya el 37% de la población actual de Galicia (algo más de 2,7 millones).

Hasta tataranietos

¿Quiénes serán los beneficiarios de esta ley de nacionalidad? La norma, inicialmente restrictiva, se planteaba para hijos mayores de edad excluidos de la reforma de 2007. Sin embargo, finalmente se amplió para incluir también a nietos, bisnietos y hasta tataranietos, incluso si sus progenitores no conservaron la nacionalidad española. Así, durante estos tres años, el grueso de las solicitudes ha venido de hermanos menores de edad que quedaron fuera en el proceso anterior, nietos por vía de abuela —vetados en la reforma previa— y descendientes de abuelo varón que no accedieron por desconocimiento u otros motivos.

«Los hermanos menores de edad y los nietos por abuela que en el anterior proceso lo intentaron serán, seguramente, los primeros en obtener la nacionalidad porque ya tenían todo el papeleo listo de entonces», detallan desde Hijos y Nietos de Españoles en Buenos Aires, el consulado que encabeza la lista de solicitudes para conseguir la ciudadanía española.

La plataforma de emigrantes en Argentina descarta que haya personas que se queden fuera por falta de tiempo. «Es un proceso de tres años, más que suficientes para reunir la documentación. Los casos que no prosperen serán de quienes apenas saben que su abuelo o bisabuelo era gallego y desconocen el lugar exacto de origen, lo que imposibilita tramitar el expediente», señalan.

La llamada ley de nietos incluida en la ley de memoria democrática aprobada en 2022 permite obtener la nacionalidad española a los hijos o nietos de exiliados y víctimas de la dictadura franquista, así como a los descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. El plazo inicial para las solicitudes concluía en octubre de 2024, pero el Gobierno lo prorrogó un año más, como había ocurrido con la ley de nacionalidad de 2007.

El mayor volumen de peticiones se concentra en América Latina, especialmente en los consulados de Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México. «Solo el consulado de Buenos Aires había recibido hace dos semanas más de 600.000 solicitudes. En La Habana hay más de 200.000, y en México cerca de 300.000», detallan desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En Santiago de Chile se contabilizan unas 60.000 solicitudes y en el resto de consulados de Argentina —aparte de Buenos Aires— hay más de 200.000. El ritmo de solicitudes se ha disparado en las últimas semanas. A finales de julio, la cifra era de 835.561; una cifra que habría aumentado sustancialmente, según los datos que maneja el Gobierno.

En total, entre 70 y 80 consulados españoles en el mundo están tramitando expedientes de descendientes de exiliados y emigrantes españoles. «Todavía no tenemos una cifra definitiva porque el plazo no ha cerrado, pero una vez concluido tardaremos aproximadamente mes y medio en tener los datos consolidados», precisan fuentes oficiales.

Hasta ahora, el proceso se ha centrado en la gran parte de consulados en recibir documentación más que en resolver expedientes, debido al volumen de solicitudes. Una vez finalizado el plazo, comenzará la resolución de este ingente archivo de memoria y recuperación de las raíces.