Fallece Juan Piñeiro Permuy, el primer conselleiro de Educación de Fraga

El profesor y político Juan Piñeiro Permuy (Pontedeume, 1936), primer conselleiro de Educación de Fraga en la Xunta, falleció este lunes a los 89 años de edad, justo el día de su cumpleaños. Catedrático de Filosofía y Letras, desarrolló toda su carrera profesional en el área educativa.

Nacido en la parroquia de Boebre, este eumés ejerció como inspector de educación en la Comunidad de Madrid, hasta que Manuel Fraga ganó las elecciones gallegas de diciembre de 1989 y lo reclutó para su primer Gobierno, que tomó posesión en febrero de 1990. Encajaba en el perfil con experiencia que buscaba el nuevo presidente para su gabinete.

Piñeiro Permuy sustituyó al leonés Aniceto Núñez, conselleiro de la Xunta del socialista González Laxe. Con Fraga, el nuevo conselleiro se estrenó casi al mismo tiempo que la Ley 11/1989 del 20 de julio de ordenación del sistema universitario de Galicia, que fue la que expandió la universidad gallega a Vigo y A Coruña. Fue una época intensa en la gestión y no exenta de polémicas políticas para él, derivadas del localismo gallego, que se peleaba por titulaciones para los nuevos campus. Hoy, 35 años después, esa disputa vuelve a estar más fresca que nunca a través de la descentralización de Medicina, de la USC.

Permuy, tercero por la izquierda, en el primer Gobierno de Fraga. / ECG

Una foto histórica

Piñeiro Permuy forma parte de aquella foto en la que comparte Ejecutivo con rostros que acabaron haciendo historia en la Xunta, como Romay, Orza, Portomeñe, Dositeo Rodríguez o Cuíña. Además, como aval a su gestión él también repitió en 1993, tras la segunda victoria de Fraga, que confió en él para repetir como conselleiro. Sin embargo, esta vez no terminó la legislatura, ya que en el año 1996 fue nombrado presidente del Consejo Escolar do Estado, cargo que ocupó hasta el año 2000, cuando abandonó la primera línea pública.

En la toma de posesión de su sucesor en la Xunta, Celso Currás, en el pazo de Raxoi, el propio Manuel Fraga "felicitó" a Piñeiro Permuy por su "nuevo e importante cargo".

Entierro este miércoles

Al fallecer en Madrid, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, la capilla ardiente está instalada en Majadahonda. El entierro de Juan Piñeiro Permuy tendrá lugar este miércoles, a las 13:15 horas, en el cementerio parroquial de Boebre, en Pontedeume.