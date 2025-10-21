Necesitan figurantes para el nuevo ‘true crime’ que Netflix ya prepara en Galicia: esto es lo que buscan

Netflix sigue apostando fuerte por el true crime y lo vuelve a hacer de la mano de Bambú Producciones, grandes expertos en el género con títulos a sus espaldas como El caso Alcàsser o La viuda negra que, tras grabar en Santiago El caso Asunta en 2023, regresan a Galicia para rodar una nueva serie sobre un crimen ocurrido en la comunidad gallega.

El proyecto, todavía en fase de rodaje desde el pasado mes de septiembre, llevará por título El crimen de Pazos y estará protagonizado por el actor Tristán Ulloa (El caso Asunta, Berlín), quien se pondrá en la piel de un sargento de la Guardia Civil que investigará el asesinato de Isabel Fuentes, vecina de la localidad gallega de Pazos (Verín) –que en la ficción llevará un nombre totalmente diferente– fallecida a manos de su marido, Aniceto Rodríguez, el 8 de mayo de 2015 tras recibir varias puñaladas mientras se encontraba en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense recuperándose de una brutal agresión que el propio Aniceto llevó a cabo un mes antes al asestarle tres violentos golpes con un martillo.

Actores de la talla de Carlos Blanco (El caso Asunta), Fernando Fraga (Animal), Miguel Borines (El caso Asunta), Marta Nieto (Madre), Verónica Sánchez (Sky Rojo, Ángela), Daniel Ibáñez (Segundo premio), Fernando Guillén Cuervo (Servir y Proteger), Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo) y Tito Asorey (El caso Asunta) completan el reparto de una serie en la que también puedes participar tú. Y es que los responsables de esta serie que acerca el asesinato de Isabel Fuentes a nuestras pantallas diez años después de los hechos buscan nuevos figurantes.

Se buscan figurantes en Galicia

En concreto, según ha dado a conocer en redes sociales la empresa JP Castings, se buscan hombres de entre 30 y 55 años residentes en Galicia con «perfil policial» que cuenten con más de 173 centímetros de altura y una talla de pantalón comprendida entre la 38 y la 46.

Anuncio publicado por JP Castings / Cedida

Además, los aspirantes no pueden tener piercings, dilataciones o tatuajes ya sea en cuello, cara o manos. Tampoco contar con pelo degradado ni barbas frondosas y es necesario tener disponibilidad para rodar entre semana.

Esta no es la primera vez que JP Castings anuncia un casting para la nueva producción del noiés Ramón Campos (Fariña) dirigida por el coruñés Carlos Sedes (El caso Asunta). Ya a principios de octubre la empresa especializada en buscar figurantes intentaba reclutar a una médica de UCI de entre 30 y 55 años y un cirujano de entre 30 y 55 para los rodajes en Santiago que tuvieron lugar del 8 al 10 de octubre.

Asimismo, el pasado agosto, JP Castings también buscaba personas de entre 35 y 90 años residentes en Galicia interesadas en participar como figurantes para esta nueva serie que Bambú Producciones rueda desde septiembre para Netflix en distintas localizaciones de la comunidad gallega como A Coruña, Betanzos, Ferrol, Ourense, Allariz y Verín, entre otras. Un trabajo del que todavía se desconoce la fecha en la que verá la luz, pero que se espera que Netflix la desvele pronto.