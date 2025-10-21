Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?

Cada primavera y cada otoño, Galicia entra en el mismo debate: ¿adelantar o retrasar el reloj tiene sentido? Mientras una parte de la población celebra el cambio de hora como una oportunidad para aprovechar más la luz, otra ve en él una alteración artificial que desajusta el cuerpo y apenas ahorra energía. Ahora, con la posibilidad de eliminar esta práctica en toda la Unión Europea, defendida por el presidente Pedro Sánchez, la pregunta gana peso: ¿Qué pasaría si Galicia dejara de cambiar de hora?

La respuesta, según los expertos, no es simple. El físico y divulgador de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mira, explica que Galicia es uno de los territorios más afectados por esta cuestión: “Estamos en el extremo occidental del huso horario. Eso significa que nuestro reloj solar va con más de hora y media de retraso respecto al oficial. Las decisiones sobre el cambio de hora tienen efectos mucho más visibles aquí que en Madrid o Valencia”.

Galicia está situada en el extremo occidental del huso horario por su posición atlántica / ECG

Luz matinal o tardes más largas

La principal disyuntiva está en escoger entre mantener el horario de invierno (UTC +1) o lo de verano (UTC +2) durante todo el año. La primera opción —que la mayoría de los científicos considera más saludable— permitiría más luz por las mañanas, favoreciendo el descanso y la sincronización con el ciclo natural del cuerpo humano.

En cambio, el horario de verano ofrecería más luz por las tardes durante todo el año. Esto agradaría a sectores como el turismo y la hostelería, que podrían prolongar la actividad hasta más tarde. Pero, a cambio, los inviernos serían especialmente oscuros: en ciudades como Santiago o Lugo, el sol podría salir cerca de las diez de la mañana en diciembre.

El equilibrio entre salud y economía

El Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) lleva años insistiendo en que el cambio horario apenas supone ahorros de electricidad inferiores al 0,1 % anual. Sin esa justificación económica, el debate se enfoca hacia la salud y la productividad.

Psicólogos especialistas en trastornos del sueño, recuerdan que el cuerpo humano está diseñado para levantarse con la luz y dormir con la oscuridad. Cuando el reloj social se aleja del solar, acumulamos fatiga y reducimos nuestro rendimiento.

Galicia, entre dos husos

El caso gallego es singular. La comunidad comparte horario con países mucho más al este, como Polonia o Hungría, cuando geográficamente estaría más próxima al meridiano de Greenwich, es decir, al huso horario portugués e inglés.

Eso hace que amanezca y anochezca más tarde que en el resto de España. “En realidad, si Galicia siguiera su lógica solar, deberíamos estar en el mismo horario que Lisboa”, señala Jorge Mira. “El problema es que el cambio no puede hacerse de manera aislada: dependemos del resto del Estado y de la coordinación europea”.

Un debate sin reloj

La decisión sobre qué hacer con el cambio de hora sigue atascada en Bruselas y en Madrid, y mientras tanto, la sociedad gallega continúa dividida. Los más madrugadores reclaman luz en las mañanas, mientras otros prefieren disfrutar de las largas tardes de verano.

En Galicia, donde el mar marca el ritmo y el día resbala lentamente entre la niebla y el atardecer, la cuestión va más allá de un ajuste de agujas: trata de cómo queremos vivir el tiempo.