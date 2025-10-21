Galicia impulsa una alianza para reclamar un presupuesto europeo “más justo con las regiones”

Declaración Galicia. Ese es el nombre del documento aprobado este martes en la reunión extraordinaria celebrada en Santiago de la delegación española del Comité Europeos de las Regiones, cuyo propósito es reclamar “un presupuesto comunitario equilibrado y justo con las regiones”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien lidera actualmente la delegación, definió el momento actual como “crucial”: “Se están tomando decisiones que nos van a afectar muy directamente. Necesitamos avanzar hacia una Unión Europea más fuerte, cohesionada y cercana”.

Con la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 sobre la mesa, el futuro de la Política de cohesión de la Unión Europea está siendo uno de los temas más controvertidos. Este proyecto apuesta por la centralización y propone la agrupación en un mismo marco 14 fondos actuales.

“Hay garantizar que Europa sea un proyecto de las personas, no solo de las instituciones”, reclamó, en un foro en el que lo acompañaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y su homólogo de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. Por ello, pidió que “se escuche y respete a los territorios” para “avanzar en un presupuesto ambicioso, pero equilibrado y justo”.

“Es el primer paso de muchos que quedan por dar, pero es importarlo darlo todos juntos”, apuntó Calvo en la clausura de este encuentro, en la que pidió al Gobierno central que acepte esta postura de las comunidades.