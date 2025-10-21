La Xunta niega los datos de los cribados de cáncer a Sanidad: “Ni siquiera tiene un sistema informático para tratarlos”

El Ejecutivo gallego se une a la decisión de otras comunidades lideradas por el PP de no facilitar al Ministerio de Sanidad la información sobre los cribados de cáncer, después de detectarse fallos en el programa de Andalucía, gobernada por los populares. “El Ministerio ni siquiera tiene un sistema informático para tratar esos datos si se los facilitáramos”, manifestó este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por los medios de comunicación en una reunión de la delegación española del Comité Europeos de las Regiones, en Santiago.

Madrid, Murcia o Valencia son otras de las autonomías que secundan esta negativa al departamento que dirige Mónica García. La Xunta ya ha remitido por carta, según adelantó la Cadena Ser, su “no”, al considerar que la solicitud del Ejecutivo central tiene “fines que parecen más políticos que técnicos”.

Así las cosas, el mandatario gallego defendió que estos datos “son públicos y se dan a conocer para todo el mundo de manera regular”. “Nunca tuvieron ninguna curiosidad por recoger esos datos y tratarlos”, criticó Rueda, al tiempo que recordó el “sobre el tema de los cribados el Gobierno central no tiene ninguna competencia”.

Cuestionado por si los populares al frente de los gobiernos autonómicos están recibiendo algún tipo de orden por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre qué posición tomar respecto a este asunto, Rueda se mostró contundente: “No recibimos ninguna directriz”.

Conocida la decisión de la Xunta, la portavoz de Sanidad del PSdeG, Elena Espinosa, acusó al presidente gallego de “utilizar la sanidad pública como campo de batalla partidista”. “Negarse a compartir información con la Administración general del Estado no es defender a Galicia”, zanjó.