El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, habla de su «relación especial» con Santiago

Rodrigo Paz Pereira, el flamante presidente electo de Bolivia, no solo encarna una nueva etapa política para su país —tras veinte años de gobiernos de izquierdas— sino también una biografía atravesada por un doble anclaje afectivo y simbólico: Bolivia y Galicia. Su historia personal, moldeada por el exilio, la herencia política familiar y una infancia itinerante, revela un lazo profundo con Santiago, la ciudad donde nació en 1967, y con la red de solidaridad gallega que sostuvo a su familia durante los años más duros de la represión militar en Sudamérica.

Así lo evidenció hoy mismo en una entrevista con la agencia Efe en la que, por primera vez, tras asumir la presidencia de Bolivia habló sobre su relación con el lugar que lo vio nacer. «Tengo una relación especial con mi natal Santiago de Compostela y con mi familia gallega, a la que tengo cariño y apego por su solidaridad», expresó.

Una solidaridad que no conforma un gesto abstracto, sino que tomó forma durante los múltiples exilios que la familia Paz tuvo que afrontar durante los regímenes militares bolivianos: sus abuelos y tíos, residentes en la comunidad, ayudaron económicamente y con apoyo logístico a la familia en aquellos años.

Ese vínculo con Galicia, Paz espera ahora que se pueda convertir en un puente político y económico entre Bolivia y España. Así lo expresó después de recibir la felicitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del rey de España, Felipe VI, tras su victoria en las urnas: «España y Bolivia tienen un nexo históricamente especial, y queremos que ese vínculo se proyecte hacia una visión de desarrollo y crecimiento compartido».

Precisamente, Paz aguarda que ese nexo que une La Paz y Madrid ayude a que Bolivia tenga una presencia activa en los planes de la Unión Europea. «Si dentro de la UE tenemos una vinculación especial con algunas naciones, vamos a aprovechar esa oportunidad para que Bolivia crezca; entre ellas, la vinculación con España», aseguró.

Devoción por el 'Tata' Santiago

A pesar de que Rodrigo Paz Pereira apenas residió dos años en la capital gallega y su niñez transcurrió «en más de diez países», antes de poder regresar a Bolivia en 1986 con el inicio de la transición democrática en el país andino, sus raíces picheleiras le han acompañado siempre.

Así, Paz se declara devoto del 'Tata' Santiago —como se conoce al apóstol Santiago en las comunidades rurales andinas—. No se trata únicamente de una fe personal, sino de un reconocimiento al componente multiétnico de un país como Bolivia —que ejerció como un componente fundamental en su victoria en las urnas— y de una aproximación emocional a sus raíces y familia en este lado del Atlántico.

Así, el pasado 25 de julio, en plena campaña electoral, y mientras el arzobispo Francisco Prieto oficiaba la misa solemne en honor al apóstol Santiago, Paz visitó la localidad de Guaqui para participar de la fiesta en honor del 'Tata', una celebración que allí une las tradiciones indígenas y las católicastrídas por los colonizadores.