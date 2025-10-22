El frente más intenso del otoño activa en Galicia alertas por lluvias fuertes y rachas de viento

Jornada de tiempo muy inestable en Galicia este miércoles. La aproximación de un frente activo por el norte intensificará la circulación del sudoeste, un viento húmedo que traerá cielos muy nubosos y precipitaciones persistentes, especialmente en la mitad oeste.

Con el paso de las horas, las lluvias se extenderán a todo el territorio y podrán ser localmente fuertes durante la noche. La Aemet mantiene activado el aviso amarillo por lluvias persistentes en buena parte de la comunidad, pudiendo llegar a acumularse 15 litros en una hora en zonas del interior de A Coruña y Pontevedra. El viento soplará del sudoeste, moderado en general, con rachas intensas de hasta 75 km/h en el litoral norte, donde hay activada una alerta naranja por mar de fondo y olas de hasta 6 metros de altura. A últimas horas del día, las ráfagas serán fuertes en toda Galicia.

Temperaturas suaves antes del cambio

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones este miércoles, con valores más propios de un inicio de otoño suave. En Santiago se esperan entre 16 y 18 grados, mientras que en las ciudades costeras, como Vigo, Pontevedra y A Coruña, oscilarán entre los 18 y 20 grados. Ourense, más resguardada, alcanzará los 22 grados, mientras que Lugo y Ferrol no superarán los 19 o 20 grados.

Las temperaturas seguirán siendo suaves este miércoles, por encima de las habituales para estas fechas pese a la lluvia / Antonio Hernández

Descenso térmico a partir del jueves

Una vez que el frente abandone Galicia durante la madrugada del jueves, quedará un panorama dominado por vientos húmedos del oeste. Se esperan cielos con abundantes nubes y algunas lluvias residuales en el norte. Las temperaturas sufrirán un descenso moderado: en Santiago, por ejemplo, bajarán hasta los 11 grados de mínima y 17 de máxima.

Viernes con nuevas lluvias en el sur

El viernes Galicia quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, mientras un frente circulará por el sur de la comunidad. Los cielos se mantendrán muy nubosos y habrá precipitaciones en la segunda mitad del día, sobre todo en el sur. Las temperaturas no registrarán cambios importantes, y los vientos, inicialmente de oeste-sudoeste flojos, rolarán a noreste al final de la jornada.

Fin de semana más frío y seco

El fin de semana traerá un nuevo cambio de tiempo, según indica la previsión a medio plazo de Meteogalicia. La entrada de aire frío asociada a vientos del norte reducirá la probabilidad de precipitaciones pero también bajará las temperaturas. El ambiente será más frío y seco, con la llegada del primer soplo invernal del otoño gallego.