Operativo antidroga en el puerto de A Coruña: cuatro detenidos en alta mar y 1.500 kilos de cocaína incautados

Operativo antidroga en el puerto de A Coruña. La Policía Nacional, en colaboración con autoridades francesas, ha incautado más de 1.500 kilos de cocaína en un barco francés. Hay al menos cuatro detenidos en alta mar. Los agentes han accedido esta mañana, alrededor de las 09.00 horas, a una corbeta atracada en el muelle de Calvo Sotelo. La nave es la 'Flf courbet', una fragata ligera de la Marina francesa, y se encuentra en la zona sur del puerto, según las primeras informaciones que han trascendido.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha detallado que "se trata de una importante operación antidroga", con "varios detenidos en alta mar y un importante alijo de cocaína".

La Flf Courbet', hoy, en el muelle de Calvo Sotelo durante el operativo antidroga en el puerto de A Coruña / LOC

Secreto de sumario

La operación se encuentra, por ahora, "bajo secreto de sumario", por lo que hay que esperar a que los detenidos, de los que no ha trascendido el número ni la nacionalidad, pasen a disposición judicial. En el muelle de Calvo Sotelo hay un gran despliegue policial.

El delegado ha destacado la "lucha contra esta lacra, las drogas que intentan entrar en Europa".

Tras otro operativo en O Salnés

Esta operación antidroga en A Coruña coincide con otro importante operativo contra el tráfico medio de drogas desplegado este martes en O Salnés. Bautizada como operación Doner, con una decena de registros en varios municipios, entre ellos Vilagarcía, Vilanova y la zona de O Terrón, se saldó con una veintena de detenidos, según confirmó el subdelegado del Gobierno, Abel Losada.

La investigación, bajo secreto de sumario, permitió incautar drogas, dinero y algunas armas, en lo que Losada calificó como un “duro golpe” a las redes de narcotráfico y delincuencia organizada. En el operativo participaron unidades especializadas de la Policía Nacional (Udyco de Vigo y Pontevedra) y de la Guardia Civil (grupo Edoa).