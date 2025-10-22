Medidas para limitar el uso del móvil: el 12% de los alumnos de la ESO recibe amenazas

Hoy en día vivir sin teléfono móvil resulta prácticamente utópico, surrealista e imposible. Las dificultades para conciliar el mundo laboral con la crianza, a veces, llevan a que las familias pongan a sus hijos frente a una pantalla siendo todavía bebés. Un acceso que se materializa menos de una década después en el primer móvil.

Según la V Enquisa de Diagnose da Convivencia, el 75% del alumnado gallego de 5º y 6º de Primaria y de la ESO disponen de su propio teléfono. Así lo anunció este martes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en el Consello Galego para a Convivencia Escolar. Rodríguez destacó que, diez años después del primer análisis realizado, es necesario comprobar la evolución de la convivencia entre alumnos y dispositivos en un contexto que cambió «con la irrupción de las nuevas tecnologías». Este sondeo analiza cómo emplean los niños y adolescentes el móvil y cuáles son sus hábitos.

Acoso escolar

El segundo bloque de los resultados de la encuesta muestra que el 9,12% de los alumnos del último ciclo de Primaria y ESO encuestados se sintió «amenazado, intimidado, insultado o acosado» a través de Internet. Concretamente, fue un 12% de la Secundaria el que refirió vivir esta conducta en algún momento. Un 6,58% del estudiantado de estas etapas no respondió esta pregunta en la encuesta. Una proporción que se eleva en el caso de los estudiantes de nivel posobligatorio, es decir, de Bachillerato o Formación Profesional, hasta el 21%.

En ese sentido, el titular de Educación recalcó que la convivencia escolar es una «prioridad» y defendió la entrada en vigor de diferentes iniciativas: desde prohibir el móvil en los centros educativos hasta un Plan Integral contra el acoso y el ciberacoso. Siguiendo esa línea, se encuadra la «Rede de concellos contra o acoso o la herramienta Termómetro Acoso Escolar que ya está a disposición de los centros», según Educación.

Más pornografía y más apuestas

El sondeo también revela que alrededor de un 15% del alumnado de Primaria y Secundaria afirma haber entrado alguna vez «en páginas de contenido pornográfico». De Bachillerato y FP, en cambio, se contabiliza más de un 25%.

Por otro lado, los resultados presentados ayer atribuyen un incremento de la ludopatía en los adolescentes de Galicia. Uno de cada diez chavales de la ESO reconoce haber apostado dinero por Internet a través de páginas de apuestas. Sin embargo, la cifra aumenta a medida que son más mayores, dado que un 9,7% del alumnado posobligatorio participa en apuestas online.

Ligero descenso del uso del móvil

En la encuesta anterior, realizada en 2023, se incluía por primera vez este apartado. Por aquel entonces, casi 6 de cada 10 niños de 5º y 6º de Primaria ya tenían su propio móvil. Dos años después la cifra disminuyó, situándose en un 46,5%. En la ESO se eleva al 88,7% y en posobligatorio al 90,7%, dos puntos menos que en el 2023 en ambos casos.

La Consellería de Educación atribuye esta bajada en la posesión de móviles a la prohibición de la Xunta de poder llevarlos a clase. Las familias también toman parte, dado que un 85,3% de las madres y padres encuestados dice limitar su uso y su acceso.