La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo concierto en Galicia tras hacer 'sold out' en su primera fecha

Hace una semana La Oreja de Van Gogh anunciaba oficialmente el regreso de su vocalista Amaia Montero, tras abandonar el grupo durante casi 18 años. Junto a este anuncio, muy esperado por gran parte de su fandom, la banda dio a conocer las ciudades en las que haría parada su nuevo tour 'Tantas cosas que contar'.

Este miércoles, y tan solo una semana después, la banda acaba de añadir ocho nuevas fechas tras hacer sold out en nueve de los conciertos anunciados.

Empieza a haber más rojo que azul y blanco :) ¡Esto es una locura! Gracias de todo corazón❤️, van a ser noches inolvidables.https://t.co/if36oLQPJ3 pic.twitter.com/2jI74h1Mzv — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 22, 2025

Nuevo concierto en A Coruña

Tras hacer sold out en su primera fecha en A Coruña, programada para el 11 de septiembre, los fans gallegos están de enhorabuena, ya que tienen otra oportunidad para conseguir las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh.

Así, la banda ha anunciado un segundo concierto en el Colliseum coruñés, que tendrá lugar al día siguiente, 12 de septiembre.

Junto al de A Coruña, La Oreja ha anunciado nuevas fechas en Bilbao, Madrid, Murcia, Donostia, Barcelona y Navarra.