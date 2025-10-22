Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo concierto en Galicia tras hacer 'sold out' en su primera fecha

Junto al concierto de A Coruña, La Oreja ha anunciado nuevas fechas en Bilbao, Madrid, Murcia, Donostia, Barcelona y Navarra

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Hace una semana La Oreja de Van Gogh anunciaba oficialmente el regreso de su vocalista Amaia Montero, tras abandonar el grupo durante casi 18 años. Junto a este anuncio, muy esperado por gran parte de su fandom, la banda dio a conocer las ciudades en las que haría parada su nuevo tour 'Tantas cosas que contar'.

Este miércoles, y tan solo una semana después, la banda acaba de añadir ocho nuevas fechas tras hacer sold out en nueve de los conciertos anunciados.

Nuevo concierto en A Coruña

Tras hacer sold out en su primera fecha en A Coruña, programada para el 11 de septiembre, los fans gallegos están de enhorabuena, ya que tienen otra oportunidad para conseguir las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh.

Así, la banda ha anunciado un segundo concierto en el Colliseum coruñés, que tendrá lugar al día siguiente, 12 de septiembre.

Junto al de A Coruña, La Oreja ha anunciado nuevas fechas en Bilbao, Madrid, Murcia, Donostia, Barcelona y Navarra.

TEMAS

  1. El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
  2. Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
  3. La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
  4. Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
  5. Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?
  6. Vuelven las alertas a Galicia por mal tiempo esta semana: ¿En qué zonas y cuándo va a llover más?
  7. Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: 'Quería conocer Bueu y...
  8. Fallece la mujer que fue embestida por una res durante San Froilán en Lugo

La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo concierto en Galicia tras hacer 'sold out' en su primera fecha

La Oreja de Van Gogh anuncia nuevo concierto en Galicia tras hacer 'sold out' en su primera fecha

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: "El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde"

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: "El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde"

El Gobierno frena el traspaso de la AP-9 a Galicia

El Gobierno frena el traspaso de la AP-9 a Galicia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, habla de su «relación especial» con Santiago

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, habla de su «relación especial» con Santiago

La violencia de género, un problema que no cesa: 23 denuncias al día en Galicia

La violencia de género, un problema que no cesa: 23 denuncias al día en Galicia

La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento

La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento

Operativo antidroga en el puerto de A Coruña: cuatro detenidos y 2.400 kilos de cocaína intervenidos

Operativo antidroga en el puerto de A Coruña: cuatro detenidos y 2.400 kilos de cocaína intervenidos

Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años

Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
Tracking Pixel Contents