La violencia de género, un problema que no cesa: 23 denuncias al día en Galicia

En lo que va de año, 32 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas. La última esta misma semana, una joven de 21 años, madre de un bebé, que formaba parte del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, conocido como VióGen, con riesgo bajo y con una orden de alejamiento a su presunto asesino. Cada caso es estremecedor y reflejo de un grave problema estructural de nuestra de sociedad.

Ejemplo de esta lacra, son los datos que arroja Informe trimestral sobre violencia de género, compartido este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se informa del registro de 2.051 denuncias por violencia de género, solo en Galicia, entre abril y junio. Son, de media, 23 denuncias cada día, una más que el año pasado en estos mismos meses. En las noventa y una jornadas que componen este periodo, el número de denuncias puestas en España asciende hasta las 51.897, en torno a un millar más que el año anterior.

El número de víctimas atendidas, por su parte, se situó en las 1.862, lo que supuso un incremento interanual del 1,1 %, según la información facilitada por el CGPJ. Esta diferencia entre denuncias y víctimas se debe a que una mujer puede interponer más de un recurso y tener más de agresor. Entre todas las comunidades, ascienden hasta las 47.710.

A pesar de estos preocupantes datos, la comunidad gallega se coloca como la segunda con una menor tasa de violencia de género por cada 100.000 mujeres, con 13,3 casos. Está tan solo por detrás de Castilla y León, en un listado que encabeza canarias con una tasa que alcanza el 33,3. La cifra gallega es notablemente mejor que la del conjunto del Estado, que si sitúa en 19,2.

Así, como es habitual en esta situación, la mayoría de denuncias, un total de 1.701, fue presentada por la propia víctima en los órganos judiciales gallegos. Esta cifra es muy superior a la de las interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 21, mientras que 62 derivaron de partes de lesiones; 36, de servicios de asistencia y terceros; y 231, de la intervención de la policía.

Medidas de protección

Los juzgados gallegos con competencias en violencia de género de la comunidad registraron 457 solicitudes de órdenes de protección, de las que se acordaron 312, el 68,2 %. En casi la mitad de estos casos, la relación de pareja con el presunto agresor se mantenía en el momento de petición de la orden de protección al órgano judicial.

En lo referido a las medidas judiciales penales se establecieron 648 medidas de protección, siendo las más repetidas la prohibición de comunicación y las órdenes de alejamiento. A esto se suma el dictamen de 141 medidas cautelares civiles, cuyo propósito es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. En este caso, las más habituales fueron las relacionadas con la prestación de alimentos 45 y con la atribución de la vivienda 42.

Por su parte, las sentencias dictadas entre los meses de abril y junio ascendieron a las 723, siendo el 84% de estas condenatorias.