La borrasca Benjamín deja rachas de hasta 140 km/h en Galicia: así va a evolucionar el tiempo

La borrasca Benjamín entró con fuerza en las últimas horas del miércoles y primeras horas de este jueves en Galicia, dejando rachas de viento que llegaron a rozar los 140 kilómetros por hora y lluvias intensas, especialmente en las provincias atlánticas.

La borrasca Benjamín llevó al Concello a cerrar este miércoles los parques y zonas verdes de Santiago / Antonio Hernández

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las mayores ráfagas de viento se registraron en Viveiro (Lugo), con 139 km/h a las 3.50 horas; en Burela, con 112,4 km/h a las 3.30; y en Cedeira (A Coruña), con 109,5 km/h a las 4.30 de la madrugada. En Santiago, han alcanzado los 90 km/h. Pese a estos fenómenos meteorológicos adversos, que llevaron a cerrar parques y zonas verdes en la tarde del miércoles, no se han producido incidencias reseñables.

La comunidad mantiene este jueves avisos naranja por viento y amarillo por precipitaciones, mientras el temporal marítimo afecta con especial intensidad el Cantábrico, donde Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria están en nivel rojo, con olas que pueden superar los ocho metros y vientos de fuerza nueve mar adentro.

Continúan los avisos este jueves

Durante este viernes, Galicia permanecerá en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con cielos más nubosos en la mitad sur y oeste y más abiertos en el norte. Las precipitaciones serán débiles y se concentrarán en las últimas horas del día en el sur de la comunidad. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, en Santiago han caído hasta los 9 grados, y las máximas se mantendrán sin cambios significativos, con vientos del oeste-sudoeste flojos, más intensos en el litoral norte.

La borrasca Benjamín dejó rachas de viento de hasta 90 km/h en Santiago / Antonio Hernández

Fin de semana más frío

El sábado continuará la inestabilidad, con cielos cubiertos en el sur y precipitaciones moderadas en Ourense, mientras en el resto alternarán nubes y claros, con chubascos ocasionales en A Mariña. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán estables, entre los 16 y 17 grados en Santiago, con viento del noreste flojo en general.

A partir del domingo se espera la entrada de aire frío procedente del norte, lo que provocará un descenso de las temperaturas y una menor probabilidad de precipitaciones, dejando un ambiente más seco y notablemente más frío en toda la comunidad.