La borrasca Benjamín deja rachas de hasta 140 km/h en Galicia: así va a evolucionar el tiempo
El domingo se prevé una notable caída de las temperaturas con la llegada de aire frío del norte
La borrasca Benjamín entró con fuerza en las últimas horas del miércoles y primeras horas de este jueves en Galicia, dejando rachas de viento que llegaron a rozar los 140 kilómetros por hora y lluvias intensas, especialmente en las provincias atlánticas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las mayores ráfagas de viento se registraron en Viveiro (Lugo), con 139 km/h a las 3.50 horas; en Burela, con 112,4 km/h a las 3.30; y en Cedeira (A Coruña), con 109,5 km/h a las 4.30 de la madrugada. En Santiago, han alcanzado los 90 km/h. Pese a estos fenómenos meteorológicos adversos, que llevaron a cerrar parques y zonas verdes en la tarde del miércoles, no se han producido incidencias reseñables.
La comunidad mantiene este jueves avisos naranja por viento y amarillo por precipitaciones, mientras el temporal marítimo afecta con especial intensidad el Cantábrico, donde Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria están en nivel rojo, con olas que pueden superar los ocho metros y vientos de fuerza nueve mar adentro.
Continúan los avisos este jueves
Durante este viernes, Galicia permanecerá en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con cielos más nubosos en la mitad sur y oeste y más abiertos en el norte. Las precipitaciones serán débiles y se concentrarán en las últimas horas del día en el sur de la comunidad. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, en Santiago han caído hasta los 9 grados, y las máximas se mantendrán sin cambios significativos, con vientos del oeste-sudoeste flojos, más intensos en el litoral norte.
Fin de semana más frío
El sábado continuará la inestabilidad, con cielos cubiertos en el sur y precipitaciones moderadas en Ourense, mientras en el resto alternarán nubes y claros, con chubascos ocasionales en A Mariña. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán estables, entre los 16 y 17 grados en Santiago, con viento del noreste flojo en general.
A partir del domingo se espera la entrada de aire frío procedente del norte, lo que provocará un descenso de las temperaturas y una menor probabilidad de precipitaciones, dejando un ambiente más seco y notablemente más frío en toda la comunidad.
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Galicia ante la eliminación del cambio horario: ¿Cuál sería el impacto real en nuestros días?
- Vuelven las alertas a Galicia por mal tiempo esta semana: ¿En qué zonas y cuándo va a llover más?
- Google Maps se la lía a Paco González en Galicia: 'Quería conocer Bueu y...